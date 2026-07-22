Per proteggere il sedile dell'auto dal costume bagnato o dal rivestimento surriscaldato dal sole, spesso d'estate si stende un telo da spiaggia sul sedile. Pur non essendo neanch'esso espressamente vietato, può essere molto rischioso per il guidatore e i passeggeri.

Il pericolo principale è il cosiddetto effetto submarining (scivolamento sotto la cintura). Cinture e airbag sono progettati con materiali e inclinazioni specifici che devono trattenere il corpo e soprattutto il bacino. L'asciugamano annulla questo attrito e lo scivolamento che ne consegue (sotto alla cintura di sicurezza addominale) può provocare lesioni gravissime. Inoltre quando si verifica il submarining, la cintura addominale si sposta dal bacino e va a comprimere direttamente l'addome molle.

Molte auto moderne hanno inoltre sensori di peso e di postura nel sedile che regolano la velocità e la forza di attivazione degli airbag. L'asciugamano può alterare la lettura del sensore, facendo attivare l'airbag in modo anomalo o impedendo del tutto l'azionamento.