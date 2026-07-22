Pedopornografia, 6 arresti tra Lombardia e Campania e 200mila file

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Pedopornografia, 6 arresti tra Lombardia e Campania: sequestrati oltre 200mila file

Cronaca

L'indagine è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, ed è stata avviata a dicembre 2025

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Sono finite in manette sei persone nell’ambito di un’operazione di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, condotta Polizia di Stato di Milano. I fermati, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, sono stati trovati in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video. Secondo quanto riferito dalla Questura, due persone risiedono a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nella provincia di Como e uno a Napoli. 

L’indagine

"L'indagine - si legge in una nota - è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, ed è stata avviata a dicembre 2025. In particolare, grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile".

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