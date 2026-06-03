Nel Vesuviano proseguono le indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio 2026. Quattro persone sono state sottoposte a fermo su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Le accuse contestate sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere