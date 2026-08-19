Isernia, dimesso da ospedale muore durante l'uscita: inchiesta

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Isernia, muore mentre lascia l'ospedale dopo le dimissioni: inchiesta per omicidio colposo

Cronaca

Un uomo di 64 anni di Venafro è morto subito dopo che i medici del "Veneziale" di Isernia ne avevano disposto le dimissioni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la denuncia dei familiari. Domani l'autopsia, già sequestrata la cartella clinica

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Un uomo di 64 anni residente a Venafro è morto subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale "Veneziale" di Isernia, dove era rimasto ricoverato per alcuni giorni. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in seguito alla denuncia presentata dai familiari ai carabinieri. Per domani alle 15 è fissata l'autopsia.

Il ricovero e le dimissioni

Il 64enne era rimasto sotto osservazione per diversi giorni a causa di alcuni problemi di salute. Al termine degli accertamenti e di una serie di esami, i sanitari avevano ritenuto che potesse tornare a casa e ne avevano disposto le dimissioni. L'uomo si è sentito male proprio mentre stava lasciando la struttura e non si è più ripreso.

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L'inchiesta e l'autopsia

Dopo la denuncia dei familiari, gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire se la morte sia riconducibile a un errore medico o a una fatalità. La cartella clinica del paziente è già stata sequestrata e alcuni operatori sanitari sarebbero stati ascoltati. L'esito dell'autopsia, in programma domani pomeriggio, sarà determinante per chiarire le cause del decesso.

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