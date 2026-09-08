Il rogo, divampato intorno alle 2, ha mandato in fumo il negozio provocando esplosioni e vetrine in frantumi. Le cause sono in accertamento, con l'ipotesi di un guasto alle batterie delle bici elettriche tra le più probabili. Danni oltre il mezzo milione di euro, nessun ferito

Un incendio ha colpito nella notte il Salvi Bike Store di via Mazzini, storico punto di riferimento per la vendita di biciclette classiche ed elettriche. Intorno alle 2 di martedì 8 settembre il botto delle vetrate andate in frantumi ha accompagnato le prime fiamme.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'incendio sarebbe divampato all'interno dello spazio commerciale. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il piano terra, distruggendo il locale.

Stabile inagibile

Sopra il negozio abitano i titolari: l'appartamento è stato dichiarato inagibile e le due persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri di Zogno, che hanno avviato le indagini.