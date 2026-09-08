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Bergamo, incendio distrugge il Salvi Bike Store di Zogno: oltre 500 mila euro di danni

Cronaca

Il rogo, divampato intorno alle 2, ha mandato in fumo il negozio provocando esplosioni e vetrine in frantumi. Le cause sono in accertamento, con l'ipotesi di un guasto alle batterie delle bici elettriche tra le più probabili. Danni oltre il mezzo milione di euro, nessun ferito

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Un incendio ha colpito nella notte il Salvi Bike Store di via Mazzini, storico punto di riferimento per la vendita di biciclette classiche ed elettriche. Intorno alle 2 di martedì 8 settembre il botto delle vetrate andate in frantumi ha accompagnato le prime fiamme.

Il rogo partito dall'interno del negozio

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'incendio sarebbe divampato all'interno dello spazio commerciale. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il piano terra, distruggendo il locale. 

Danni ingenti: oltre mezzo milione di euro

Il negozio, attivo da 85 anni, è andato interamente in fumo. La stima dei danni supera il mezzo milione di euro: solo le biciclette valgono circa 500mila euro, come riportato da L'Eco di Bergamo. Non si registrano feriti, complice l'orario notturno.

Ipotesi batterie delle bici elettriche

Le cause sono ancora da accertare. Una delle ipotesi al vaglio riguarda le batterie di accumulo delle biciclette presenti nel negozio, che potrebbero aver innescato il rogo.

Stabile inagibile

Sopra il negozio abitano i titolari: l'appartamento è stato dichiarato inagibile e le due persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri di Zogno, che hanno avviato le indagini.

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