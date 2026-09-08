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Willy Duarte, incendio nel ristorante di un fratello dei Bianchi

Cronaca

L'episodio si è verificato intorno alle 3 della notte tra il 5 e il 6 settembre, quando sarebbe stato versato del liquido infiammabile sulla saracinesca. Il fuoco è stato estinto comunque in pochi istanti

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Tentato incendio nella notte ad Artena, vicino Roma, al ristorante del fratello di Marco e Gabriele Bianchi, condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. L'episodio si è verificato intorno alle 3 quando sarebbe stato versato del liquido infiammabile sulla saracinesca, per poi appiccare il fuoco. Le fiamme si sono spente dopo pochi istanti senza riuscire a propagarsi all'interno del ristorante e provocando danni limitati a un fioriera. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 

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Ansa/Ipa

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Willy Monteiro Duarte, le tappe del caso dall’omicidio ai processi

Nel 2020 il 21enne fu ucciso a Colleferro mentre difendeva un amico. Furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni, Belleggia a 23. In secondo grado la pena per i Bianchi è scesa ma la Cassazione ha deciso per l’appello bis, concluso con l'ergastolo per Marco e 28 anni al fratello. Nel novembre 2025 la Cassazione ha disposto ergastolo definitivo per Marco e terzo appello per Gabriele

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