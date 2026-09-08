La donna è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la Procura ha delegato le indagini alla squadra mobile. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte, sequestrati gli effetti personali del giovane, tra cui il cellulare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un venticinquenne tunisino è morto nel tentativo di raggiungere l'Italia nascosto in un'Audi A4 imbarcata sul traghetto da Tunisi a Palermo. La proprietaria dell'auto, una connazionale incensurata, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e trasferita nel carcere di Pagliarelli. Sarebbe stata la stessa giovane ad accorgersi del decesso del ragazzo durante la traversata.

La scoperta a bordo del traghetto Il personale della nave ha allertato la polizia marittima, che ha atteso l'arrivo del traghetto al porto di Palermo. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per una prima ispezione. Il migrante era privo di documenti e aveva con sé pochi effetti personali, tra cui un cellulare sequestrato dagli investigatori.

Indagini della Procura di Palermo La donna è stata ascoltata dagli agenti e le sue dichiarazioni sono ora al vaglio della sezione Immigrazione della squadra mobile, delegata dalla Procura di Palermo. Gli investigatori dovranno chiarire se la giovane abbia tentato di aiutare un conoscente a raggiungere l'Italia o se dietro il viaggio possano emergere altre responsabilità.