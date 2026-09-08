Milano, cadavere in decomposizione ripescato al Parco delle Cave

Il corpo di una persona è stato recuperato martedì sera da una roggia in via Eugenio Quarti, vicino all'ingresso del Parco delle Cave, nel quartiere Baggio. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e non è ancora stato identificato: al momento non se ne conoscono sesso ed età. Gli investigatori della polizia hanno avviato gli accertamenti e non escludono alcuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario fino a un evento violento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di martedì da un canale a Milano, in via Eugenio Quarti, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave, nel quartiere di Baggio. La salma non è ancora stata identificata e sul ritrovamento sono in corso gli accertamenti della polizia.

La segnalazione e il recupero L'allarme è scattato intorno alle 19, quando un passante ha notato la sagoma del corpo affiorare dall'acqua di una roggia e ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che si sono occupati delle complesse operazioni di recupero, rese difficili dallo stato di decomposizione del corpo.

I rilievi della scientifica Al luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica e il medico legale, che hanno effettuato i primi rilievi e gli esami esterni sulla salma. La vittima resta al momento senza identità: non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.