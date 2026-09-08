Un passeggero è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco sulla banchina della stazione San Giovanni, sulla Linea A della metropolitana di Roma. Alcuni presenti con nozioni di primo soccorso hanno avviato il massaggio cardiaco e, guidati dalla Centrale operativa dell'Ares 118, hanno usato il defibrillatore installato nella stazione. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale

I soccorsi sulla banchina

Quando l'uomo si è accasciato, l'allarme è scattato subito. Alcuni dei presenti, con nozioni di primo soccorso (Bls), hanno cominciato il massaggio cardiaco e hanno contattato la Centrale operativa dell'Ares 118. L'operatore sanitario ha coordinato le manovre a distanza attraverso la piattaforma FlagMii, che consente un collegamento video con gli operatori, e ha rilevato che nella stazione era disponibile un defibrillatore (Dae). Un dipendente Atac ha indicato ai soccorritori improvvisati dove si trovava il dispositivo, che è stato applicato con esito positivo. All'arrivo del personale del 118 — due ambulanze e un'automedica — il paziente è stato trasportato all'ospedale San Giovanni.