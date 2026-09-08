L'atleta era arrivata a Cervinia per tentare di raggiungere il record di salita e discesa in meno di cinque ore. A lanciare l'allarme era stata una sua amica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Vanno avanti le ricerche di Kalie McCrystal, atleta canadese di 38 anni che risulta dispersa sul Cervino dal primo settembre. In questo momento le operazioni, che sono affidate al Soccorso alpino valdostano e alla guardia di finanza di Cervinia, si stanno concentrando su una seconda scheda telefonica che la donna avrebbe avuto con sé. McCrystal si stava allenando per tentare il record di salita e discesa in meno di cinque ore.

Le ricerche A lanciare l'allarme era stata un'amica dell'atleta. Ora l'obiettivo dei soccorritori è quello circoscrivere la sua ultima posizione sulla montagna in modo da poter indirizzare i sorvoli con l'elicottero. Una cordata di alpiniste polacche ha detto di averla vista nel primo pomeriggio in discesa, poco sotto il Pic Tyndall, a oltre 4.000 metri di quota. Era vestita 'leggera', da skyrunner più che da alpinista, con pantaloncini corti, una giacchetta antivento, scarpe da trail, uno zainetto. "Indossava una giacca bianca e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna, in mezzo alle rocce", hanno spiegato i soccorritori che hanno mobilitato due elicotteri per le ricerche, effettuando sei rotazioni in alta quota. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco. Sono state analizzate le celle telefoniche per cercare di individuare il suo cellulare, sia sul versante svizzero sia su quello italiano, ma con esito negativo. Avendo un sistema di rilevazione Recco sullo zainetto, è stato effettuato anche un sorvolo per tentare inutilmente di agganciare il segnale. Le ricerche sono state sospese in attesa di trovare qualche elemento che possa circoscrivere le operazioni. Tra gli amici e i familiari di Kalie McCrystal c'è grande sconforto.

L'impresa di McCrystal Voleva scrivere il suo nome tra le grandi imprese sul Cervino, salendo e scendendo in meno di cinque ore dal versante italiano. Per questo la skyrunner canadese Kalie McCrystal, avvocata originaria di Squamish (nella Columbia Britannica) era arrivata a Cervinia oltre un mese fa. Martedì scorso era partita per l'ennesima prova. Solo pochi giorni fa aveva partecipato in val Masino (Sondrio) al trofeo Kima, giungendo al quarto posto dopo 52 chilometri di corsa con 8.400 metri di dislivello su un percorso estremamente tecnico. Poi era tornata in Valle d'Aosta per completare il suo progetto. "Negli ultimi giorni sono a Cervinia, in Italia - aveva scritto sui social - per prepararmi al mio grande obiettivo della stagione: scalare e ridiscendere il Cervino in meno di 5 ore passando per la Cresta del Leone. Ho pochi giorni a disposizione perché le condizioni migliorino e i miei polmoni, abituati al livello del mare, si adattino, quindi non ho perso le speranze e non mi arrendo ancora. Se voleste incrociare le dita per me, però, sarebbe fantastico".