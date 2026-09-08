Padova, trovato cadavere legato all'interno di un'auto inabissata nel fiume Tergola

Una Fiat Bravo Nera senza targa è stata trovata questa mattina in fondo a un bacino del fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova, con all'interno il corpo senza vita di un uomo. La salma si trovava sui sedili posteriori, come se fosse stato caricato dal baule. Il corpo, parzialmente occultato, era legato e coperto da parti di uno pneumatico. L'allarme è scattato quando un automobilista ha notato la vettura affiorare tra le acque. Il recupero del veicolo è stato eseguito dai vigili del fuoco, mentre delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cittadella e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Padova. A una primissima ispezione è altamente probabile, secondo gli inquirenti, che l'uomo sia stato ucciso.