Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Padova, trovato cadavere legato all'interno di un'auto inabissata nel fiume Tergola

Cronaca

Il ritrovamento è avvenuto a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Il cadavere si trovava dietro i sedili posteriori, coperto da parti di uno pneumatico. I carabinieri, che indagano sul caso, ipotizzano che si tratti di omicidio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una Fiat Bravo Nera senza targa è stata trovata questa mattina in fondo a un bacino del fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova, con all'interno il corpo senza vita di un uomo. La salma si trovava sui sedili posteriori, come se fosse stato caricato dal baule. Il corpo, parzialmente occultato, era legato e coperto da parti di uno pneumatico. L'allarme è scattato quando un automobilista ha notato la vettura affiorare tra le acque. Il recupero del veicolo è stato eseguito dai vigili del fuoco, mentre delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cittadella e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Padova. A una primissima ispezione è altamente probabile, secondo gli inquirenti, che l'uomo sia stato ucciso.

Cronaca: Ultime notizie

Droga e reati contro la Pa, 5 poliziotti arrestati ad Anzio e Nettuno

Cronaca

Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite compiute tra il 2024 e il 2025 dai...

Willy Duarte, incendio nel ristorante di un fratello dei Bianchi

Cronaca

L'episodio si è verificato intorno alle 3 della notte tra il 5 e il 6 settembre, quando sarebbe...

Famiglia nel bosco: arriva una nuova assistente sociale

Cronaca

Nelle prossime ore i genitori incontreranno l'esperta, in vista del progressivo ricongiungimento...

Meteo, rischio grandine in alcune regioni: le possibili zone colpite

Cronaca

L'estate si prepara a cedere definitivamente il passo all'autunno. Un intenso ciclone...

Morti ambulanza: "Spada seriale, spinta ossessiva e incontrollabile"

Cronaca

A incaricare la sezione psicologia investigativa dei Carabinieri di svolgere un...

Cronaca: i più letti