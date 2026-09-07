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Omicidio Pierina Paganelli, chiesta proroga per motivazioni assoluzione Dassilva

Cronaca

Sollecitati ulteriori 90 giorni, la Procura prepara l'appello. La sentenza assolse Louis Dassilva dall'accusa di omicidio premeditato di Pierina Paganelli a Rimini, il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino

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Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio premeditato di Pierina Paganelli a Rimini.

Pierina Paganelli, 78 anni, fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini, di ritorno da un'adunanza al tempio dei testimoni di Geova. Il corpo fu scoperto la mattina successiva dalla nuora Manuela Bianchi e l'autopsia accertò 29 coltellate sul corpo della vittima.

La richiesta

Oggi sarebbe scaduto il termine fissato lo scorso 10 giugno, quando dopo una camera di consiglio di 16 ore, Dassilva è stato assolto e immediatamente scarcerato. La sentenza della Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, già presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini, era arrivata alle 3 di notte, dopo mesi di un processo complesso e particolarmente seguito dall'opinione pubblica. 

Ricorso in Appello

Per il sostituto procuratore, Daniele Paci, a commettere il delitto sarebbe stato Dassilva, vicino di casa della vittima e legato da relazione sentimentale alla nuora Manuela. La Procura ha annunciato che presenterà ricorso in Appello la cui udienza davanti al tribunale di Bologna potrà essere fissata solo dopo la pubblicazione delle motivazioni di primo grado. Difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, Dassilva, di origine senegalese, ha ripreso a lavorare e ha manifestato l'intenzione di rimanere in Italia.

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