Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio premeditato di Pierina Paganelli a Rimini.

Pierina Paganelli, 78 anni, fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini, di ritorno da un'adunanza al tempio dei testimoni di Geova. Il corpo fu scoperto la mattina successiva dalla nuora Manuela Bianchi e l'autopsia accertò 29 coltellate sul corpo della vittima.

La richiesta

Oggi sarebbe scaduto il termine fissato lo scorso 10 giugno, quando dopo una camera di consiglio di 16 ore, Dassilva è stato assolto e immediatamente scarcerato. La sentenza della Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, già presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini, era arrivata alle 3 di notte, dopo mesi di un processo complesso e particolarmente seguito dall'opinione pubblica.