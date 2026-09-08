Droga e reati contro la Pa, 5 poliziotti arrestati ad Anzio e Nettuno

Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite compiute tra il 2024 e il 2025 dai pubblici ufficiali che, attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso in alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti

Cinque poliziotti del commissariato di Anzio e Nettuno sono stati arrestati con l'accusa di associazione per delinquere contro la Pubblica Amministrazione. Nei loro confronti è stata emessa dal gip di Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, condotte dalla Dda di Roma e delegate alla locale Sezione investigativa dello Sco con il supporto della squadra mobile capitolina, hanno permesso di ricostruire le attività illecite compiute tra il 2024 e il 2025, dai pubblici ufficiali che, attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso in alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Dalle indagini è emerso che a gestire il traffico di stupefacenti sul territorio di Anzio e Nettuno era un gruppo di soggetti italiani e albanesi, che sono stati perseguiti separatamente. In questo contesto, i cinque poliziotti, d'accordo con alcuni esponenti del gruppo, avrebbero organizzato una "consegna controllata" e un "ritardato sequestro" di 25 kg di cocaina, omettendo il successivo sequestro di un'intera partita di 50 kg. Nel corso dell'operazione, al termine di un inseguimento, si è verificato un incidente stradale nelle campagne di Anzio-Nettuno, in cui è morto un addetto al trasporto del carico di cocaina.

I reati

Gli indagati devono ora rispondere anche dell'appropriazione indebita di somme di denaro sottratte a soggetti arrestati per spaccio di stupefacenti. Si tratta di somme che non sono state sottoposte a sequestro, pur derivando da un'attività illecita. Diverse anche le contestazioni di falso a carico dei pubblici ufficiali a seguito della redazione di verbali sostanzialmente difformi rispetto agli elementi probatori acquisiti.