La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni: aveva occultato oltre 5 chili di cocaina all'interno di 127 confezioni di "biscotti della fortuna". La donna stava per imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato più di un milione di euro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre cinque chili di cocaina nascosti dentro i "biscotti della fortuna", pronti a partire per l'Asia. Con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni, fermata nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. È stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia.

Il sistema di occultamento A tradire la donna è stata la perquisizione dei bagagli da stiva. All'interno della valigia gli agenti hanno trovato 127 bustine dorate con la scritta "Fortune Cookie": dentro ogni confezione, al posto dei tradizionali dolcetti, erano state inserite buste termosaldate in cellophane con la cocaina, per un peso medio di circa 40,7 grammi ciascuna. In tutto, 5,178 chili di sostanza. Nei bagagli sono stati sequestrati anche 7 tubetti di dentifricio e 3 confezioni di caffè, con ogni probabilità utilizzati per depistare i cani antidroga ed eludere i controlli.

L'operazione L'arresto è il risultato di un'attività info-investigativa della squadra mobile della questura di Roma, condotta con l'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e la polizia di frontiera aerea, sotto il coordinamento della Procura di Civitavecchia. La donna è stata intercettata e controllata proprio mentre si apprestava a lasciare l'Italia.