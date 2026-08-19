Imperia, spara a compagna e scappa ancora armato: preso dopo ore

È successo a Molini di Triora, in alta Valle Argentina. L'uomo, francese come la compagna, ha ferito la donna alla mano con un colpo di pistola ad aria compressa e l'ha colpita alla testa con una spranga. Lei si è rifugiata nei boschi, lui è fuggito ancora armato: è stato poi fermato e disarmato dai carabinieri. La donna, portata all'ospedale di Sanremo, non è in pericolo di vita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Molini di Triora, in alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna con un colpo di pistola ad aria compressa e l'ha colpita alla testa con una spranga. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 19 agosto. La vittima, una donna francese come il compagno, è stata raggiunta a una mano e ha riportato anche un trauma cranico. È riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno soccorsa, mentre l'uomo fuggiva ancora armato. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno disarmato: solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.

La donna soccorsa dai vigili del fuoco La donna, ferita, è stata raggiunta dai soccorritori nel bosco in cui si era nascosta e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia, i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.