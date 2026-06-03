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Elezioni politiche, il virologo Pregliasco: "Non mi dispiacerebbe candidarmi con il Pd"

Cronaca
©Ansa

Intervistato a "Un giorno da pecora", Fabrizio Pregliasco ha ammesso un certo interesse per la politica rivelando che, se glielo chiedessero, si candiderebbe con il Partito Democratico. Il virologo è stato conosciuto dal grande pubblico durante gli anni del Covid

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Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Irccs Ospedale Galeazzi di Milano, ha ammesso di non disdegnare l'ipotesi di un'entrata in politica. Ai microfoni del programma "Un giorno da pecora", il noto virologo ha infatti dichiarato che non gli dispiacerebbe candidarsi alle elezioni politiche con il Partito Democratico. 

Il virologo: "Porterei avanti attività di solidarietà del Terzo Settore"

Pregliasco, divenuto celebre al grande pubblico per l'intensa esposizione mediatica durante la pandemia Covid, ha detto che se glielo "chiedessero", non gli "dispiacerebbe candidarsi con il Pd". Intervistato su Rai Radio 1 da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, il virologo ha raccontato una certa attrazione per la vita parlamentare: “Io a Roma mi trasferirei, c'è un bel clima e si mangia bene, e come contenuti mi piacerebbe portare avanti le attività di solidarietà del Terzo Settore”, ha spiegato Pregliasco.

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