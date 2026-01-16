La casa giapponese ha chiuso il 2025 con una quota del 7,9% e 102.820 vetture vendute, confermandosi il brand estero leader sul nostro mercato ma anche per quel che riguarda il full hybrid. Buona anche la crescita di Lexus che chiude l’anno con un +6% e tocca il 2,2% di quota tra i marchi premium

Toyota poi è sempre più leader anche per quel che riguarda le motorizzazioni Full Hybrid: in particolare il brand nipponico ha raggiunto una quota del 43%, principalmente grazie a Yaris e Yaris Cross , sempre in testa alle classifiche dei modelli più venduti. Importante anche la presenza a livello locale, con Toyota che è risultata essere il marchio più venduto in 15 importanti città italiane: Roma, Milano, Bologna, Verona, Bergamo, Monza, Padova, Pavia, Pordenone, Prato, Treviso, Trieste, Varese, Reggio Calabria e Palermo.

Il 2025 è stato un anno più che positivo per Toyota in Italia. La casa automobilistica giapponese si conferma leader nel nostro Paese, mantenendosi al vertice tra i brand stranieri operanti a livello locale. Nel complesso sono state vendute 120.820 unità nell’anno appena trascorso, con una quota del 7,9%. Solo a dicembre sono state 8.888 le vetture immatricolate, con una quota dell’8,2%.

"Anno straordinario"

Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia ha definito il 2025 come un “anno straordinario” evidenziando come la casa giapponese abbia chiuso l’anno “come primo marchio estero e leader indiscusso del mercato Full Hybrid che continua ad essere il nostro punto di forza. Il prossimo anno abbiamo già anticipato diverse novità di prodotto che rafforzeranno ancora la nostra offerta sul mercato italiano con l’introduzione di diversi modelli elettrici, tra cui il nuovo Toyota C-HR+, nuovi modelli Plug-in, con la nuova generazione del best seller globale RAV4, e Full Hybrid con l’inizio delle consegne di Nuova Aygo X Hybrid, che siamo, certi contribuirà a consolidare la nostra leadership nelle città, che continuano a rappresentare la struttura portante del nostro mercato”.

Lexus

Più che positive anche le prestazioni di Lexus. Nel mercato premium italiano ha raggiunto una quota del 2,2%, con un amento di 0,1% sulla’anno precedente mentre la crescita dei volumi ha fatto registrare un +6%, con 6.434 unità vendute. Le immatricolazioni sono state trainate dal LBX, con 3.614 vetture, oltre alle 1.900 unità di NX. Infine la gamma Professional, che ha chiuso il 2025 con 8.703 unità, e un +43% sull’anno precedente.