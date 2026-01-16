Toyota Italia è Top Employer per l'undicesimo anno

La divisione italiana dell'azienda giapponese si conferma per standard elevati e iniziative volte a migliorare il benessere professionale e personale dei dipendenti

A commentare la certificazione 2026 è Ilaria Bono, People, Legal, Corporate & Ext. Affairs General Manager di Toyota Italia: “Siamo felici di questo importante riconoscimento perché frutto dell’impegno che mettiamo ogni giorno in Toyota per creare un ambiente innovativo e stimolante, che valorizzi le persone dal punto di vista della crescita personale e professionale, generando al contempo benessere collettivo. La certificazione Top Employer non è per noi un punto di arrivo, ma una tappa intermedia di un percorso iniziato da tempo, che ci vede costantemente impegnati a evolvere tenendo fede ai nostri valori e al nostro modo di pensare e agire, quello che noi chiamiamo Toyota Attitude e che ci consente di affrontare ogni sfida con talento, coraggio e ambizione, senza mai stancarci di disegnare il futuro della nostra azienda”.

Toyota si conferma al vertice in Italia per la qualità dell’ambiente lavorativo. La divisione del marchio giapponese attiva nel nostro Paese si è confermata per l’undicesimo anno consecutivo ottenendo la certificazione Top Employer del Top Employers Institute. Il riconoscimento evidenzia la capacità dell’azienda di offrire un ambiente professionale innovativo, inclusivo e orientato alla crescita personale e collettiva.

Formazione e sviluppo

Nel 2025 Toyota si è impegnata nel far crescere i proprio programmi di formazione e sviluppo, fornendo ai dipendenti strumenti e programmi che potessero facilitare la crescita individuale e di gruppo. Come ad esempio il programma “Shadowing”, che prevede l’affiancamento di un direttore alle figure junior durante la giornata lavorativa oppure il “Coaching”, con appuntamenti individuali per approfondire le metodologie di gestione del team, sviluppando una leadership più efficace e inclusiva o ancora il “Mentoring”, con i dipendenti da meno tempo in azienda che possono interagire direttamente con il top management per favorire l’integrazione e lo scambio generazionale.

Toyota Motor Italia si è poi concentrata anche su alcuni corsi su comunicazione, capacità di negoziazione, curiosità intellettuale, gestione efficace del tempo e creatività. Tra le iniziative di welfare e wellbeing, la divisione italiana dell’azienda giapponese ha implementato tra le altre cose check-up medici annuali, assicurazione sanitaria completa, sedute di psicoterapia illimitate, opportunità di lavorare in completa flessibilità al fine di mantenere un livello ottimale di work-life balance.

Grande attenzione anche all’impegno sociale, con il progetto “Shifting Gears” in collaborazione con Elis, per il reinserimento di ragazzi in conflitto con la legge, l’incontro con gli atleti di Special Olympics Italia, gli appuntamenti a Casa Ronald, a supporto delle famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, l’adesione al programma Inspiring Girls per il quarto anno consecutivo e infine la Green Month Campaign, con l’invito in azienda delle famiglie dei dipendenti.