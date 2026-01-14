Toyota conferma anche nel 2025 la leadership mondiale dell’auto, mantenendo il primato per volumi di vendita per il sesto anno consecutivo. Secondo i dati pubblicati da ACEA (Associazione europea dei costruttori di automobili), tra gennaio e novembre il gruppo giapponese ha immatricolato 10,32 milioni di veicoli a livello globale

Toyota si conferma il primo costruttore automobilistico al mondo per volumi di vendita anche nel 2025. Il gruppo giapponese, come riportato da ACEA (Associazione europea dei costruttori di automobili), tra gennaio e novembre ha immatricolato 10,32 milioni di veicoli a livello globale. Nonostante manchi il mese di dicembre, la prima posizione è garantita dagli 8,98 milioni di unità nell’intero 2025 immatricolati dal Gruppo Volkswagen. Toyota mantiene il vertice della classifica globale dal 2020, beneficiando anche del consolidamento nei propri conti delle controllate Daihatsu Motor, specializzata nelle city car, e Hino Motors, attiva nei veicoli commerciali. Ma il risultato riflette soprattutto una strategia industriale prudente, basata su un mix equilibrato tra motorizzazioni ibride ed elettriche. Una scelta che, a differenza di quanto fatto da diversi costruttori europei, ha ridotto la dipendenza dal full electric in una fase in cui il mercato globale non sembra aver ancora accettato al 100% le auto a zero emissioni.