Auto a idrogeno, come funzionano? Pro e contro

L'idrogeno è un combustibile perfettamente pulito, perché l'unico scarto che produce è il vapore acqueo. Quella del motore termico a idrogeno è una tecnologia che si caratterizza quindi per la mancanza di emissioni nocive. Il suo utilizzo principale non è però nel motore termico, ma, come detto, nella cella a combustibile, dove un processo elettrochimico combina idrogeno e ossigeno generando energia elettrica, che a sua volta alimenta un efficiente motore elettrico.

Ci sono però anche degli svantaggi da considerare. Diversi siti di settore citano il costo elevato, sia per l’acquisto del veicolo sia per la produzione dell’idrogeno. C’è poi il tema della mancanza di distributori, cioè di una limitata diffusione della rete di rifornimento (in Italia e non solo). E poi c’è la questione del peso: le celle a combustibile aumentano il peso complessivo del veicolo, riducendone leggermente l’efficienza.

E l’impatto sull’ambiente? Se è vero che l’idrogeno è un combustibile ecologico, è vero anche lo è solo se viene prodotto attraverso fonti di energia rinnovabile. Quando l’idrogeno viene prodotto tramite elettrolisi utilizzando energia rinnovabile, il processo è a emissioni zero. Tuttavia, il metodo più diffuso, lo Steam Reforming, comporta l’uso di metano e produce CO₂.