Mercedes Classe S, la nuova ammiraglia che celebra i 140 anni

La settima generazione della Mercedes Classe S si aggiorna con un profondo restyling che ne cambia il 50%. Spinta da motori a 6 e 8 cilindri elettrificati, porta a bordo l’intelligenza artificiale e personalizzazioni come la Stella illuminata sul cofano.
Mercedes Classe S si rinnova a 360 gradi in occasione dei 140 anni del brevetto di Karl Benz. L’ammiraglia per eccellenza a livello globale va oltre il concetto di restyling arrivando su strada con oltre il 50% dell’auto e circa 2.700 componenti di nuova evoluzione. Aggiornata nello stile, nelle dotazioni, nella tecnologia e nelle motorizzazioni, porta ad un livello ancora più elevato il concetto di business car di lusso su quattro ruote. Prezzi, in Germania, a partire da 122.000 euro.
Le dimensioni
Le dimensioni si confermano importanti, con due lunghezze, berlina e a passo lungo: lunga 5.304 mm (5.194 mm per la berlina), larga 1.921 mm, alta 1.503 mm e con un passo che varia dai 3.216 mm ai 3.106 mm. La capacità di carico è di 345/430 litri, a seconda della versione.
Esteticamente la Mercedes Classe 2026 si riconosce per la griglia illuminata più grande del 20%, accentuata da stelle cromate tridimensionali ridisegnate e debutta la Stella illuminata sul cofano. Il nuovo design dei fari a doppia stella Digital Light migliora anche la visibilità. I nuovi gruppi ottici posteriori con tre stelle distintive e cornice cromate. I fari abbaglianti dinamici Ultra Range – con una gittata fino a 600 metri, ora ruotano per una copertura ottimale, mentre la funzione di abbaglianti parziali migliora la rilevazione degli utenti della strada poco illuminati. Combinato con dati telecamerali e intelligenza cartografica, il semaforo di curva si adatta più precisamente ai layout stradali – tutto alimentato da software interno integrato nel‑Mercedes Benz Operating System (MB.OS) per un adattamento più rapido. Al posteriore, invece, è nuovo il design dei fari, che presenta inserti con tre stelle.
Interni
Gli interni della Mercedes Classe S spicca il nuovo Mbux Superscreen (di serie) e l'Mbux di ultima generazione che portano al debutto l'Assistente Virtuale "Hey Mercedes" basato sull'IA con dialogo naturale. Tre i display nella zona anteriore: quello centrale da 14,4 pollici e passeggero da 12,3 pollici posti sotto una superficie continua in vetro e il quadro strumenti da 12,3 pollici, a richiesta in 3D. Al posteriore non mancano due schermi da 13,1 pollici.
Motorizzazioni
Sotto al cofano della Mercedes Classe S arrivano unità 6 e 8 cilindri elettrificate.
Al vertice della gamma, il nuovo motore otto cilindri (M 177 Evo) della Mercedes-Benz S 580 4Matic berlina a passo lungo eroga 395 kW (537 cv) e 750 Nm di coppia. Il motore benzina sei cilindri (M 256 Evo) della Mercedes-Benz S 450 4Matic berlina a passo lungo e della Mercedes-Benz S 500 4Matic berlina a passo lungo risponde ora in modo ancora più dinamico, con una coppia aumentata fino a 600 Nm e fino a 640 Nm grazie alla funzione overtorque. La versione plug-in hybrid, con un’autonomia elettrica di circa 100 km, abbina questo motore sei cilindri evoluto a un potente motore elettrico, aumentando la potenza di sistema fino a 55 kW rispetto alla precedente generazione e offrendo una guida ancora più fluida e reattiva nella Mercedes-Benz S 580 e 4Matic berlina a passo lungo con EQ Hybrid Technology e nella Mercedes-Benz S 450 e berlina a passo lungo con EQ Hybrid Technology. Fronte diesel, le Mercedes-Benz S 350 d 4Matic berlina a passo lungo e 450 d 4Matic berlina a passo lungo montano i lnuovo sei cilindri OM 656 Evo. Tutti e tre i motori sono dotati di un generatore di avviamento integrato (ISG) da 17 kW. Lo sterzo dell’asse posteriore - ora di serie con un angolo di 4,5° e disponibile come optional fino a 10° - incrementa ulteriormente agilità e controllo. Nella configurazione da 10° sulla Classe S a passo lungo, riduce il raggio di sterzata di quasi due metri. Alle velocità più elevate, le ruote posteriori sterzano in parallelo con quelle anteriori.
