Mercedes Classe S, la nuova ammiraglia che celebra i 140 anni

Motorizzazioni

Sotto al cofano della Mercedes Classe S arrivano unità 6 e 8 cilindri elettrificate.

Al vertice della gamma, il nuovo motore otto cilindri (M 177 Evo) della Mercedes-Benz S 580 4Matic berlina a passo lungo eroga 395 kW (537 cv) e 750 Nm di coppia. Il motore benzina sei cilindri (M 256 Evo) della Mercedes-Benz S 450 4Matic berlina a passo lungo e della Mercedes-Benz S 500 4Matic berlina a passo lungo risponde ora in modo ancora più dinamico, con una coppia aumentata fino a 600 Nm e fino a 640 Nm grazie alla funzione overtorque. La versione plug-in hybrid, con un’autonomia elettrica di circa 100 km, abbina questo motore sei cilindri evoluto a un potente motore elettrico, aumentando la potenza di sistema fino a 55 kW rispetto alla precedente generazione e offrendo una guida ancora più fluida e reattiva nella Mercedes-Benz S 580 e 4Matic berlina a passo lungo con EQ Hybrid Technology e nella Mercedes-Benz S 450 e berlina a passo lungo con EQ Hybrid Technology. Fronte diesel, le Mercedes-Benz S 350 d 4Matic berlina a passo lungo e 450 d 4Matic berlina a passo lungo montano i lnuovo sei cilindri OM 656 Evo. Tutti e tre i motori sono dotati di un generatore di avviamento integrato (ISG) da 17 kW. Lo sterzo dell’asse posteriore - ora di serie con un angolo di 4,5° e disponibile come optional fino a 10° - incrementa ulteriormente agilità e controllo. Nella configurazione da 10° sulla Classe S a passo lungo, riduce il raggio di sterzata di quasi due metri. Alle velocità più elevate, le ruote posteriori sterzano in parallelo con quelle anteriori.