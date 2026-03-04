Le tappe del caso e le dichiarazioni di Washington e Madrid

Ieri, 3 marzo, Trump, incontrando nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz, aveva attaccato la Spagna, criticandola per essere "l'unico Paese della Nato a non aver accettato" il tetto di spesa per la difesa al 5% del Pil. "Hanno detto che non possiamo usare le loro basi" nell'ambito dell'operazione contro l'Iran, ma "nessuno può dirci di non usare le basi. La Spagna non ha una grande leadership". Poi il presidente americano aveva minacciato di "bloccare tutti gli scambi commerciali" con Madrid. La risposta del premier spagnolo Sanchez non si è fatta attendere: "No alla guerra!". "Siamo contrari a questo disastro", ha aggiunto, ricordando che questa posizione è condivisa da "molti altri governi" e da "milioni di cittadini in tutta Europa, Nord America e Medio Oriente che non vogliono più guerre o più incertezza nel futuro". Poi, nel pomeriggio del 4 marzo, è arrivato un annuncio inaspettato dalla Casa Bianca: la Spagna ha accettato di "cooperare" con l'esercito statunitense sull'Iran, ha detto la portavoce Karoline Leavitt. Ma neanche un'ora dopo è arrivata la smentita: "Non ho la minima idea a cosa si riferisca", ha affermato il ministro spagnolo degli Esteri. "C'è un accordo bilaterale e al di fuori del quadro di questo accordo non ci sarà l'uso delle basi", ha sottolineato.