Dario Costantini, presidente Cna, riguardo ai risultati dell’indagine ha commentato: “Casa e lavoro stanno diventando due poli sempre più distanti, servono risposte coordinate”. E ha aggiunto: “Oltre alle politiche abitative, sono necessari interventi sul piano delle infrastrutture e per alzare quantità e qualità dell’offerta di trasporto pubblico locale”.

Per approfondire: Affitti, canoni in aumento dello 0,4% a maggio: la mappa delle città italiane