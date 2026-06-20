Tornando all’Italia, Svimez ha analizzato le performance delle singole regioni e quello che appare è un quadro molto variabile. Nel 2025, come detto, il Pil italiano è cresciuto dello 0,5%. Tra le regioni del Sud spicca il dato dell’Abruzzo: +1,9%, grazie al traino dell'industria e in particolare delle costruzioni. Segue il risultato della Sardegna (+1,1%), in parte trainato dal buon andamento dell’industria. Registra un buon risultato anche la Campania, con una crescita dello 0,9%. È sopra la media nazionale pure la Calabria, con una crescita dello 0,8%, “diversamente dalle posizioni di ‘retroguardia’ occupate negli ultimi anni da questa regione”, spiega Svimez. In negativo spicca il dato del Molise, unica regione del Sud che ha fatto registrare una variazione di prodotto negativa (-1,1%). Per quanto riguarda il Nord, Svimez ha sottolineato come molte regioni scontino la debolezza dell'export in seguito alla crisi geopolitica: questo aspetto, ha spiegato, appare molto evidente in Lombardia e Veneto.