Il Commissario straordinario Felice Squitieri potrà avvalersi di un sub-commissario e di una struttura di supporto e potrà operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni legge diversa da quella penale, fatti salvi il codice antimafia e quello dei beni culturali e vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Ue.



La sua nomina però è stata criticata subito dalle opposizioni. La notizia infatti è arrivata mentre l'Aula di Montecitorio stava discutendo gli ordini del giorno al decreto Piano casa. "Ma vi sembra un comportamento rispettoso?", ha chiesto il Pd. Nel mirino è finito anche il compenso. "C'è un commissario per il Piano casa, che è la più grande agenzia immobiliare creata da questo governo, quindi non è giusto dargli uno stipendio fisso, dovrebbe andare a provvigioni", ha osservato il M5s.

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