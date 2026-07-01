Bonus Casa, il Fisco può usare Google Maps per verificare i lavori

Nuovi strumenti digitali entrano nella lotta alle irregolarità sugli incentivi edilizi. Durante le verifiche, infatti, attraverso archivi fotografici e dati territoriali si può infatti ricostruire la cronologia dei cantieri e controllare il rispetto delle scadenze fiscali ascolta articolo

Le verifiche sui bonus casa non si fermano più solo alle pratiche amministrative. Il fisco, infatti, può anche utilizzaew immagini storiche degli immobili per stabilire quando i lavori siano realmente partiti e quale aliquota fiscale spetti. Per effettuare i controlli con le fotografie datate disponibili vengono usati strumenti come Google Maps, Street View e altri applicativi con cui si può ricostruire nel tempo l’effettivo andamento dei cantieri e verificare il rispetto delle condizioni previste per accedere alle agevolazioni fiscali. L’obiettivo è contrastare sia le frodi sia le irregolarità che, negli anni, avrebbero consentito ad alcuni contribuenti di ottenere detrazioni superiori a quelle consentite dalla normativa. La strategia si inserisce in un più ampio rafforzamento dei controlli richiesto anche dalle dimensioni raggiunte dal sistema dei bonus edilizi: secondo l’ultima relazione della Corte dei conti, ogni anno la quota di crediti fiscali pagata dallo Stato per gli interventi realizzati nel periodo più esteso delle agevolazioni vale circa 44 miliardi di euro.

Gli incentivi subordinati allo stato dei lavori Negli anni, come riporta il Sole 24 ore, diversi incentivi hanno subordinato il beneficio fiscale al raggiungimento di specifici stati di avanzamento delle opere entro determinate scadenze come il Superbonus per le villette, che nel 2023 consentiva ancora la detrazione al 110% solo se almeno il 30% dei lavori era stato completato entro il 30 settembre 2022, e le regole introdotte dal decreto 39/2024 per limitare le cosiddette Cilas dormienti, escludendo dagli strumenti alternativi alle detrazioni i cantieri privi di spese documentate entro il 30 marzo 2024. Approfondimento Bonus Casa ed Ecobonus, novità per la comunicazione Enea: cosa sapere