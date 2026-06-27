Introduzione
Negli ultimi anni si è puntato molto sugli strumenti che favoriscono la collaborazione tra contribuenti e Fisco, incentivando il rispetto spontaneo degli obblighi tributari. Tuttavia, secondo la Corte dei conti, il vero pilastro del contrasto all'evasione continua a essere rappresentato dalle verifiche effettuate dall'amministrazione finanziaria. Un aspetto che spesso passa in secondo piano nel dibattito pubblico, ma che torna in evidenza grazie ai dati contenuti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Verifiche in aumento e recupero di imposte
L'attività di controllo svolta attraverso gli accertamenti ordinari ha registrato un deciso incremento nel corso del 2025. Si tratta delle verifiche "sostanziali", diverse dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni o sulle spese detraibili, che consentono di individuare redditi occultati, omissioni dichiarative, irregolarità fiscali e pratiche elusive, favorendo il recupero delle somme dovute e rafforzando l'equità del sistema tributario. Nel corso dell'anno sono stati effettuati 223.647 controlli, con un aumento del 18% rispetto al 2024. Da queste attività sono emersi oltre 16,4 miliardi di euro di maggiore imposta accertata, con una crescita dell'11,4% su base annua.
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Più controlli nelle aree maggiormente esposte
Per la magistratura contabile questi risultati rappresentano un passo avanti, ma non sono ancora sufficienti. Considerata l'ampiezza del fenomeno evasivo, la Corte ritiene necessario aumentare ulteriormente la frequenza delle verifiche, concentrando gli sforzi soprattutto nei comparti caratterizzati da un rischio più elevato. Un obiettivo che potrà essere raggiunto sfruttando in misura crescente il patrimonio informativo già disponibile nei sistemi digitali dell'amministrazione finanziaria.
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L'incrocio dei dati rafforza l'attività investigativa
Un ruolo sempre più rilevante è svolto dall'analisi delle banche dati. L'Agenzia delle Entrate può infatti confrontare le informazioni provenienti dalle fatture elettroniche, dai corrispettivi telematici e dall'Anagrafe dei rapporti finanziari, costruendo profili di rischio sempre più precisi. L'introduzione degli scontrini elettronici collegati ai Pos, ad esempio, ha consentito di far emergere in pochi mesi circa 5,3 miliardi di euro di imponibile precedentemente non dichiarato, confermando l'efficacia degli strumenti digitali nella lotta all'evasione.
Indagini sui conti correnti in forte crescita
Tra le attività che hanno registrato l'espansione più significativa figurano le indagini finanziarie, attraverso le quali Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza analizzano i movimenti dei conti correnti quando le valutazioni di rischio lo rendono opportuno. Nel 2025 queste verifiche sono salite a 6.566, oltre tre volte il livello registrato l'anno precedente. Gli accertamenti derivati hanno consentito di recuperare 256 milioni di euro. Pur rappresentando una quota limitata rispetto all'entità complessiva dell'evasione fiscale, il dato evidenzia un ricorso sempre più frequente a questo tipo di controlli nei casi ritenuti maggiormente sospetti.
Partite Iva sotto osservazione
In aumento anche i controlli rivolti ai lavoratori autonomi soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Le verifiche sostanziali hanno raggiunto quota 103.449 nel 2025, con un incremento dell'11,3% rispetto all'anno precedente e del 18,1% rispetto al 2023. Nonostante la crescita, l'attività ispettiva ha interessato soltanto il 3,8% delle partite Iva complessive. L'intensità dei controlli è risultata più elevata nel comparto delle costruzioni, dove ha raggiunto il 4,6%, e nelle attività di tinteggiatura e manutenzione degli edifici, ferme al 4,1%, anche per effetto dell'attenzione riservata alle frodi legate ai bonus edilizi. Sul versante opposto si collocano gli studi medici, con verifiche limitate all'1,6%, categoria che gli Isa classificano come una delle più affidabili sotto il profilo fiscale.
Per la Corte servono verifiche ancora più frequenti
Anche considerando soltanto i contribuenti che presentano maggiori criticità secondo gli Isa, il rapporto tra verifiche effettuate e soggetti potenzialmente a rischio potrebbe apparire più elevato. Ciononostante, la Corte dei conti continua a ritenere insufficiente la frequenza dei controlli sostanziali rispetto alla platea complessiva dei contribuenti e invita l'amministrazione finanziaria a rafforzare ulteriormente l'attività di vigilanza.
Più garanzie per gli accertamenti bancari
Sul tema delle verifiche del Fisco sui conti correnti si era di recente espressa anche la Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che l'autorizzazione necessaria per accedere ai dati bancari non può essere un semplice atto interno, ma deve essere motivata e indicare con chiarezza le ragioni dell'indagine, il suo ambito e i relativi limiti. L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza e tutelare il diritto alla riservatezza dei contribuenti, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza europea.
Quando gli accertamenti possono essere invalidati
La Cassazione ha precisato che, se l'autorizzazione è inesistente o gravemente carente e il contribuente ne contesta la legittimità, le prove raccolte attraverso le indagini bancarie non possono essere utilizzate. In questi casi, l'avviso di accertamento rischia di essere annullato nella parte fondata su tali elementi. Non ogni irregolarità formale comporta però l'invalidità dell'atto: la valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la concreta incidenza del vizio sull'intero procedimento.
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