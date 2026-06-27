In aumento anche i controlli rivolti ai lavoratori autonomi soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Le verifiche sostanziali hanno raggiunto quota 103.449 nel 2025, con un incremento dell'11,3% rispetto all'anno precedente e del 18,1% rispetto al 2023. Nonostante la crescita, l'attività ispettiva ha interessato soltanto il 3,8% delle partite Iva complessive. L'intensità dei controlli è risultata più elevata nel comparto delle costruzioni, dove ha raggiunto il 4,6%, e nelle attività di tinteggiatura e manutenzione degli edifici, ferme al 4,1%, anche per effetto dell'attenzione riservata alle frodi legate ai bonus edilizi. Sul versante opposto si collocano gli studi medici, con verifiche limitate all'1,6%, categoria che gli Isa classificano come una delle più affidabili sotto il profilo fiscale.