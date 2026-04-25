Da Elsa Morante a Natalia Ginzburg, da Lalla Romano a Alba de Céspedes e Joyce Lussu: con “Il coraggio di essere libere. Scrittrici contro il fascismo” Rossana Dedola raccoglie le voci delle intellettuali italiane testimoni e protagoniste negli anni della dittatura, della guerra, dell’occupazione e della Resistenza.“Tornare a loro, scoprirle o riscoprirle, è adesso più che mai necessario, perché parlano al nostro presente fatto di conflitti, estremismi e arretramento dei diritti”, spiega l’autrice