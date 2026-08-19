Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 agosto: la rassegna stampa

Ancora la guerra in Iran protagonista delle aperture dei giornali in edicola stamattina. Nuova escalation dopo le parole di Trump che ha dichiarato lo Stretto di Hormuz "proprietà degli Stati Uniti". Per la Casa Bianca nessun nuovo colloquio in vista. Scambio di attacchi durissimi anche sul fronte ucraino. Spazio anche per il femminicidio di Tania Terrin e gli allarmi inascoltati. Tributo, infine, al mito di Varenne. il 'cavallo del secolo' scomparso ieri a 31 anni dopo una striscia di vittorie ineguagliabile
- Sono di nuovo le tensioni in Iran ad aprire le principali edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano l'ultima provocazione di Donald Trump, che dichiara lo Stretto di Hormuz proprietà degli Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con Teheran. Fotonotizia a centro pagina per la scomparsa di Varenne, il trottatore più forte di sempre, ricordato come il 'cavallo del secolo'. Spazio anche all'ultimo tragico femminicidio avvenuto a Roma: la vittima uccisa davanti al figlio
- 'Nuove fiamme di guerra' titola in prima pagina La Repubblica con riferimento all'ennesima escalation in Iran, ma anche al nuovo scambio di attacchi tra Ucraina e Russia. Kiev colpisce alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv: 10 morti. Gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti. Si apre un nuovo fronte svizzero sui migranti
- Grande evidenza per il femminicidio di Tania Terrin sulla Stampa, con la ricostruzione delle omissioni seguite alla denuncia della donna nei confronti dell'ex compagno, ma anche alle segnalazioni di altre donne. Sdegno bipartisan della politica: "È il fallimento dello Stato". Femminicidio diventa la parola più cercata sulla Treccani. Anche qui il giusto spazio per la celebrazione del mito di Varenne, morto ieri a 31 anni
- Sul Fatto Quotidiano gli ultimi sviluppi del caso Ranucci, con la ricostruzione della chiamata notturna tra il giornalista e Lavitola dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di quest'ultimo per strage. Per i pm "il conduttore si fidava dell'amico e non cercava altri mandanti". Alle origini del rapporto tra i due, con il legame nato nel 2019: prima l'alert su spionaggi, poi l'incontro con Dell'Utri per l'intervista
- Calciomercato ancora protagonista sulla Gazzetta dello Sport, con l'Inter forte sul centrocampista del Liverpool Curtis Jones. Offerti 30 milioni per il jolly escluso dai Reds. In taglio alto il ricordo di Varenne, 'il cavallo di tutti'. Mito del trotto, trionfò due volte all'Amérique: aveva 31 anni
- Sul Corriere dello Sport focus sulla nuova nidiata di giovani talenti sbarcata in Italia durante questa sessione di mercato: dopo Alajbegovic alla Juventis e Mastantuono alla Fiorentina, è la volta di Rodrigo Mora alla Roma e Moreira al Milan. La Juve insiste per Kessie, Sarri sogna di portare Anguissa all'Atalanta
- Su Tuttosport gli ultimi tre obiettivi per completare la Juventus: un difensore, un centrocampista e un attaccante. I nomi caldi sono quelli di Tomori, Kessie e Zirkzee, ma non solo. Idea Toro: Esposito per Adams
- La telefonata tra Lavitola e Ranucci in primo piano anche sul Giornale, con lo sfogo del faccendiere al conduttore dopo l'arresto. Fotonotizia a centro pagina per l'addio a Varenne, il più grande trottatore di sempre socmparso a 31 anni
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, con Lovaglio che studia un doppio blitz per Mps. Lavoro, contratti a termine giù del 16% dal periodo pre Covid. Accuse in Cisgiordania: palestinesi segnati con numeri in fronte
- Libero anticipa l'ipotesi di una sospensione da parte della Rai di Sigfrido Ranucci. L'emittente di Stato dovrebbe offrire al conduttore un altro incarico all'altezza allo scopo di evitare contenziosi
- Sul Manifesto il nuovo fronte migranti aperto in Svizzera, dove si pensa di restittuire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni, si legge, 'paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa'
- La nuova battaglia a colpi di slogan su Hormuz apre anche l'edizione odierna del Resto del Carlino. L'Iran replica a Trump: ”È chiuso". Tre donne uccise in tre giorni, per la politica "lo Stato ha fallito"