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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 agosto: la rassegna stampa

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Ancora la guerra in Iran protagonista delle aperture dei giornali in edicola stamattina. Nuova escalation dopo le parole di Trump che ha dichiarato lo Stretto di Hormuz "proprietà degli Stati Uniti". Per la Casa Bianca nessun nuovo colloquio in vista. Scambio di attacchi durissimi anche sul fronte ucraino. Spazio anche per il femminicidio di Tania Terrin e gli allarmi inascoltati. Tributo, infine, al mito di Varenne. il 'cavallo del secolo' scomparso ieri a 31 anni dopo una striscia di vittorie ineguagliabile

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Jockey Giovanni Atzeni, nicknamed 'Tittia' and his horse Anda e Bola of Contrada of Nicchio competes an win the historical Italian horse race Palio di Siena. Siena, 18/08/26, ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

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