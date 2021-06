Brusca libero, Santino Di Matteo: “Se lo incontro non so che succede”

Di Matteo: “Mi auguro di non incontrarlo mai”

Mafia, Giovanni Brusca esce dal carcere dopo 25 anni per fine pena

Di Matteo ha affermato che ”’u verru, cioè il maiale, come chiamavano Brusca, conosceva Giuseppe, mio figlio, da bambino. Ci giocava insieme con la PlayStation. Eppure l’ha fatto sciogliere nell’acido. E questo orrore si paga in vent’anni? Io non posso piangere nemmeno su una tomba e lui lo immagino pronto a farsi una passeggiata. Magari ad Altofonte. O in un caffè davanti al Teatro Massimo di Palermo. Mi auguro di non incontrarlo mai, come chiedo al Signore. Se dovesse succedere, non so che cosa potrebbe accadere”.