Mafia, Giovanni Brusca esce dal carcere dopo 25 anni per fine pena

Ha ucciso donne, bambini e uomini per conto di Salvatore Riina. Giovanni Brusca, 64 anni, che oggi esce dal carcere dopo 25 anni, viene ricordato per essere colui che azionò il telecomando per la strage di Capaci e poi per essere stato anche uno dei principali pentiti di mafia, l’uomo che ha collaborato con i magistrati incastrando boss, gregari e colletti bianchi. L'uomo che ha rivelato la strategia terrostica di Cosa nostra. La collaborazione con la giustizia gli è valsa gli sconti di pena previsti dalla legge. E’ responsabile della morte di Giuseppe Di Matteo, il figlio di Santino, rapito e sciolto nell’acido; fu lui ad azionare il telecomando per la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, dove morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Le leggi sui pentiti di mafia

La collaborazione con l'antimafia - come si legge su "L'Espresso" - è stata segnata da un lungo travaglio interiore: "La mia non è una scelta facile. Pesa la storia della mia famiglia, il dover accusare altri, il giudizio che mio padre darà di me", disse Giovanni Brusca. Ma da quel momento qualcosa è cambiato ed è iniziata la vera collaborazione. E' di Giovanni Falcone il pensiero, a proposito di pentiti: "Non sono dei deboli che tradiscono, ma persone che sempre più si sentono estranee alle culture del silenzio e dell'omertà". Grazie a Falcone (ma anche Franco Imposimato e Antonio Scopelliti) si devono i tanti provvedimenti per incoraggiare i pentiti per la risoluzione delle indagini. Negli anni '90 furono emanate le prime norme fino ad arrivare al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ricordata come una delle prime leggi emanate per disciplinare il fenomeno nell'ambito della repressione della mafia in Italia. Il provvedimento fu modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45. La legge che ha consentito, oggi, la liberazione di Giovanni Brusca.