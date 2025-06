Bimbo 4 anni annegato, scomparso bagnino del parco acquatico

Ha fatto perdere le sue tracce da ieri un bagnino impiegato nel parco acquatico di Castrezzano, dove nei giorni scorsi è caduto in piscina un bambino di 4 anni poi deceduto in ospedale. A Chiari, in provincia di Brescia, sono scattati gli appelli anche sui social per rintracciare il giovane, che sembra svanito nel nulla.