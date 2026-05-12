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Mosca, Putin porta a cena la sua ex insegnante

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Il Cremlino ha diffuso un video in cui Vladimir Putin raggiunge in auto un hotel nel centro di Mosca per incontrare la sua ex insegnante Vera Gurevich e accompagnarla a cena dopo le celebrazioni del Giorno della Vittoria.

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