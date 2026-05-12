Mosca, Putin porta a cena la sua ex insegnante

Il Cremlino ha diffuso un video in cui Vladimir Putin raggiunge in auto un hotel nel centro di Mosca per incontrare la sua ex insegnante Vera Gurevich e accompagnarla a cena dopo le celebrazioni del Giorno della Vittoria.
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