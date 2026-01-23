Bonus assunzioni a tempo indeterminato: le novità

Come precisato dal governo Meloni già il 2 gennaio 2026, sugli incentivi per l’occupazione di giovani, donne e nelle aree ZES, la legge di Bilancio 2026, ai commi 153, 154 e 155 dell’articolo 1, prevede misure per “incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale unica”. Per conoscere i limiti di spesa definitivi e i dettagli più tecnici, però, bisognerà però attendere un apposito decreto ministeriale.

Per approfondire:

Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50: i dati e i grafici