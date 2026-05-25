Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sardegna, turista francese fermata con 40 chili di sabbia e conchiglie in valigia

Cronaca
©Getty

La donna è stata bloccata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane mentre si imbarcava nel traghetto di ritorno: sarà sanzionata con un'ammenda che può arrivare a 3 mila euro. Il materiale probabilmente è stato trafugato dalla spiaggia Le Saline di Stintino

ascolta articolo

Come ogni viaggio che si rispetti, il ritorno a casa porta con sé nostalgia e buste di souvenir. La valigia di una donna francese al ritorno da un viaggio in Sardegna, però, si è riempita di alcuni cadeaux particolari: nel suo caso, i bagagli erano particolarmente pesanti perché all’interno non c’erano calamite e soprammobili ma 40 chili di sabbia, ciottoli e conchiglie trafugate dalle spiagge sarde.

 

Il ritrovamento

La turista, francese di 69 anni, è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle dogane mentre si imbarcava sul traghetto diretto a Tolone con le valigie cariche di materiale rubato dalle spiagge sarde. Secondo i riscontri dei funzionari, ciottoli bianchi e sabbia finissima erano stati prelevati illegalmente dalla spiaggia Le Saline, a Stintino. La donna, avendo violato la legge regionale 16 del 2017 che vieta l'asporto dai litorali di sabbia, ciottoli e conchiglie, sarà sanzionata con un’ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. Il materiale rubato dalla spiaggia è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà riportato nel suo ambiente naturale.

Cronaca: Ultime notizie

Scontri Torino-Juve, resta in prognosi riservata il tifoso ferito

Cronaca

Colpito prima del derby della Mole, l'ultrà è in condizioni stabili in Terapia intensiva...

Piacenza, chiusa inchiesta su primario accusato di abusi sessuali

Cronaca

Un quadro accusatorio gravissimo di “violenze sistematiche” quello a carico di Emanuele...

Studentessa con DSA non ammessa alla Maturità, Tar respinge ricorso

Cronaca

Secondo la famiglia della ragazza, la decisione del consiglio di classe violava il Piano...

Personale Ata per la scuola, gli organici 2026 2027: i tagli previsti

Cronaca

A seguito della riunione tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati del 15 maggio scorso sul...

Sub morti Maldive, al via le autopsie. Settimana chiave per indagini

Cronaca

Alle 12 sarà conferito l’incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte...

Cronaca: i più letti