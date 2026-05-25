La donna è stata bloccata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane mentre si imbarcava nel traghetto di ritorno: sarà sanzionata con un'ammenda che può arrivare a 3 mila euro. Il materiale probabilmente è stato trafugato dalla spiaggia Le Saline di Stintino

Come ogni viaggio che si rispetti, il ritorno a casa porta con sé nostalgia e buste di souvenir. La valigia di una donna francese al ritorno da un viaggio in Sardegna, però, si è riempita di alcuni cadeaux particolari: nel suo caso, i bagagli erano particolarmente pesanti perché all’interno non c’erano calamite e soprammobili ma 40 chili di sabbia, ciottoli e conchiglie trafugate dalle spiagge sarde.

Il ritrovamento

La turista, francese di 69 anni, è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle dogane mentre si imbarcava sul traghetto diretto a Tolone con le valigie cariche di materiale rubato dalle spiagge sarde. Secondo i riscontri dei funzionari, ciottoli bianchi e sabbia finissima erano stati prelevati illegalmente dalla spiaggia Le Saline, a Stintino. La donna, avendo violato la legge regionale 16 del 2017 che vieta l'asporto dai litorali di sabbia, ciottoli e conchiglie, sarà sanzionata con un’ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. Il materiale rubato dalla spiaggia è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà riportato nel suo ambiente naturale.