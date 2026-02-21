Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 21 febbraio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 21 febbraio 2026:
- Bari: 72 - 63 - 35 - 12 - 01
- Cagliari: 02 - 31 - 01 - 53 - 10
- Firenze: 30 - 35 - 05 - 87 - 42
- Genova: 74 - 32 - 43 - 68 - 80
- Milano: 39 - 06 - 64 - 16 - 83
- Napoli: 56 - 65 - 71 - 07 - 12
- Palermo: 11 - 57 - 50 - 28 - 71
- Roma: 35 - 23 - 58 - 89 - 46
- Torino: 27 - 28 - 74 - 16 - 75
- Venezia: 68 - 70 - 27 - 77 - 83
- Nazionale: 28 - 52 - 18 - 26 - 39
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 21 febbraio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 febbraio sono:
01 - 02 - 06 - 11 - 23 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 35 - 39 - 56 - 57 - 63 - 65 - 68 - 70 - 72 - 74
Numero oro: 72
Doppio oro: 72 - 63
Extra: 05 - 07 - 10 - 12 - 16 - 42 - 43 - 50 - 53 - 58 - 64 - 71 - 77 - 87 - 89
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 21 febbraio 2026:
La combinazione vincente è: 49 - 58 - 60 - 66 - 68 - 81
Il numero Jolly è: 75
Il numero Superstar è: 58
Jackpot del Superenalotto del 21-02-2026: 124.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-02-2026: 125.300.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. 30 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 1 totalizzano Euro: 208.027,92
- Punti 4: 470 totalizzano Euro: 462,96
- Punti 3: 18.726 totalizzano Euro: 34,36
- Punti 2: 309.145 totalizzano Euro: 6,40
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 46.296,00
- Punti 3SS: 155 totalizzano Euro: 3.436,00
- Punti 2SS: 1.821 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 11.329 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.345 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 119 totalizzano Euro: 5.950,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 17.933 totalizzano Euro: 53.799,00
Vincite WinBox 1: 2.536 totalizzano Euro: 63.400,00
Vincite WinBox 2: 287.259 totalizzano Euro: 584.564,00
Totale vincite Seconda Chance: 18.052
Totale vincite WinBox: 289.795
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 24 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 117 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 104 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 97 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 97 estrazioni)
- Roma 81 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze 77 (manca da 80 estrazioni)
- Cagliari 21 (manca da 79 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 76 estrazioni)
- Roma 82 (manca da 75 estrazioni)
- Roma 25 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 76 estrazione) - 23 (da 72) - 11 (da 59)
- Cagliari 55 (manca da 117 estrazioni) - 21 (da 79) - 50 (da 65)
- Firenze 16 (manca da 97 estrazioni) - 77 (da 80) - 47 (da 66)
- Genova 34 (manca da 104 estrazioni) - 69 (da 98) - 70 e 59 (da 54)
- Milano 45 (manca da 66 estrazioni) - 26 (da 65) - 65 (da 57)
- Napoli 84 (manca da 72 estrazioni) - 88 (da 69) - 66 (da 63)
- Palermo 85 (manca da 68 estrazioni) - 46 (da 58) - 45 (da 55)
- Roma 81 (manca da 83 estrazioni) - 82 e 25 (da 75) - 80 (da 59)
- Torino 40 (manca da 67 estrazioni) - 58 (da 52) - 31 e 7 (da 50)
- Venezia 48 (manca da 57 estrazioni) - 69 (da 54) - 85 (da 53)
- Nazionale 27 (manca da 97 estrazioni) - 31 (da 74) - 17 (da 72)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 87 (da 64) - 62 (da 60) - 70 (da 47) - 48 e 59 (da 46) - 10 (da 45)
