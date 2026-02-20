Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 20 febbraio: numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 20 febbraio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 20 febbraio
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 20 febbraio 2026:
- Bari: 71-19-24-7-58
- Cagliari: 88-71-64-85-87
- Firenze: 72-52-40-85-57
- Genova: 50-27-14-18-26
- Milano: 31-56-50-53-58
- Napoli: 6-7-54-3-72
- Palermo: 67-50-70-78-57
- Roma: 19-70-29-6-61
- Torino: 38-3-6-20-19
- Venezia: 57-52-78-66-7
- Nazionale: 63-53-25-24-15
10 e lotto, come funziona?
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 20 febbraio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
- 3 – 6 – 7 – 14 – 19 – 24 – 27 – 31 – 38 – 40 – 50 – 52 – 56 – 57 – 64 – 67 – 70 – 71 – 72 – 88
Numero oro: 71
Doppio oro: 71, 19
Extra: 15 – 18 – 20 – 25 – 26 – 29 – 53 – 54 – 58 – 61 – 63 – 66 – 78 – 85 – 87
Superenalotto, come funziona
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 20 febbraio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 49 - 34 - 42 - 41 - 30 - 83
- Il numero Jolly è: 64
- Il numero Superstar è: 77
Il Jackpot del Superenalotto del 20-02-2026 è di 123.500.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 21-02-2026 è di: 124.400.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 21 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 116 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 103 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 99 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 96 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 96 estrazioni)
- Napoli 3 (manca da 90 estrazioni)
- Roma 81 (manca da 82 estrazioni)
- Firenze 77 (manca da 79 estrazioni)
- Cagliari 21 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 75 estrazione) - 23 (da 71) - 11 (da 58)
- Cagliari 55 (manca da 116 estrazioni) - 10 (da 99) - 21 (da 78)
- Firenze 16 (manca da 96 estrazioni) - 77 (da 79) - 47 (da 65)
- Genova 34 (manca da 103 estrazioni) - 69 (da 97) - 80 (da 59)
- Milano 45 (manca da 65 estrazioni) - 26 (da 64) - 65 (da 56)
- Napoli 3 (manca da 90 estrazioni) - 84 (da 71) - 88 (da 68)
- Palermo 85 (manca da 67 estrazioni) - 46 (da 57) - 45 (da 54)
- Roma 81 (manca da 82 estrazioni) - 89 (da 75) - 82 e 25 (da 74)
- Torino 40 (manca da 66 estrazioni) - 28 (da 60) - 58 (da 51)
- Venezia 48 (manca da 56 estrazioni) - 69 (da 53) - 85 (da 52)
- Nazionale 27 (manca da 96 estrazioni) - 31 (da 73) - 17 (da 71)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 87 (da 63) - 62 (da 59) - 70 (da 46) - 48 e 59 (da 45) - 10 (da 44)
