Caso Pierina Paganelli, arrestato il vicino di casa Louis Dassilva

Svolta nel caso di Pierina Paganelli: Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, è stato arrestato per l'omicidio della donna, colpita a morte la notte del 3 ottobre scorso nel garage di casa con 29 coltellate. La Squadra Mobile di Rimini è arrivata in via Del Ciclamino, a partire dalle 5 di questa mattina, per notificare al 34enne senegalese la custodia cautelare. L'uomo risulta l’unico indagato per la morte della 78enne.

L'arresto

Nel disporne l'arresto per omicidio volontario pluriaggravato, il Gip ha ritenuto la sussistenza delle tre aggravanti contestate, ritenendo che Dassilva abbia commesso il fatto per futili motivi, agito con crudeltà nei confronti della vittima e per avere approfittato di condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa. L'arresto è stato predisposto sulla base di diversi indizi, connotati da gravità, precisione e tra loro di "indubbia concordanza". Tra questi particolari per la rilevanza e la svolta che ha impresso alle indagini è stata la videoripresa di una telecamera di via Ciclamino che, alle 22,17, aveva ritratto un soggetto di carnagione scura ripreso di spalle mentre camminava in direzione del portone del civico 31 e l'unico abitante di colore nel condominio 31 (come in quelli limitrofi) era proprio l'indagato che invece aveva sempre sostenuto di essere rimasto a casa dalle 20 del 3 ottobre sino alle 8 del mattino successivo.