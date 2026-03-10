“Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione". Così la capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo intervento durante una trasmissione di sabato scorso all'emittente siciliana Telecolor. La frase è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi. Quest'ultima aveva chiesto alla capa di gabinetto perché il governo "ha tutto questo interesse per il processo penale", quanto le maggiori criticità sono nel civile. "Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie - ha risposto Bartolozzi - poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. Ma nel frattempo il penale tocca la vita delle persone". Poi la discussione è andata avanti e la Bartolozzi ha aggiunto la frase sulla magistratura. Una frase che ha scatenato diverse reazioni e polemiche.