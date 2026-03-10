Locride, scoperto bunker dietro la parete di una casa

All'interno di un'abitazione in costruzione a San Luca, nella Locride, i carabinieri hanno scoperto un bunker di circa nove metri quadri. La struttura in cemento armato, nascosta dietro una parete e accessibile da una botola, è stata individuata dai carabinieri della stazione di Bianco e i militari dello Squadrone eliportato "Cacciatori" di Vibo Valentia. Gli inquirenti ipotizzano che il locale potesse essere utilizzato come deposito di armi o rifugio per latitanti.