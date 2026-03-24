Meloni: "Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi"

La presidente del Consiglio, in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha espresso "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia e del capo di gabinetto di rimettere gli incarichi finora ricoperti". La premier "auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo"
Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso "apprezzamento per la scelta di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione". Nella nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier "auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè".
Confermata l'agenda della Santanché nei prossimi giorni
Malgrado le voci di possibili dimissioni che si sono susseguita per tutta la giornata, la ministra del Turismo ha continuato oggi a lavorare regolarmente sentendo i suoi collaboratori, anche se non è stata presente fisicamente al ministero. Al momento, fanno sapere fonti del ministero, sono confermati tutti gli impegni in agenda per domani e per i prossimi giorni. In particolare mercoledì mattina Santanchè è attesa in ufficio alle 9.30 e tra gli impegni della giornata ci sono le riunioni per l'organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism di maggio a Roma. Giovedì parteciperà al convegno di Assomarinas alle 15.
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