Il terremoto che ha travolto via Arenula, con le dimissioni sia di Delmastro che di Bartolozzi, non nasce oggi e la sconfitta del governo al referendum sulla riforma della Giustizia è stato l’ultimo atto di una situazione già molto complicata.

Per Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia, l'ultimo guaio giudiziario è quello della vicenda legata a presunti affari con la famiglia Caroccia, ritenuta vicina al clan di stampo camorristico dei Senese. Il caso della società Le 5 Forchette, una srl di cui il sottosegretario ha detenuto quote azionarie, è finito sotto la lente dei pm di piazzale Clodio che hanno avviato un’indagine per riciclaggio e intestazione fittizia a carico di Mauro Caroccia, attualmente detenuto in carcere per scontare una condanna a 4 anni, e della figlia 19enne che compare come azionista della società proprietaria del ristorante romano Bisteccheria d'Italia. Al momento Delmastro è toccato solo dall'attività della Dda, che ha affidato alla Guardia di Finanza una delega che ha come primo obiettivo accertare la natura del denaro utilizzato dai Caroccia per la società e il modo in cui sono entrati in contatto con Delmastro - che avrebbe frequentato il locale fino al gennaio scorso - siglando l'accordo davanti ad un notaio di Biella.

Per approfondire:

Andrea Delmastro, chi è il deputato FdI che si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia

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