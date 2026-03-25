Introduzione
Le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro e della capa di gabinetto della Giustizia Giusi Bartolozzi sono solo l’ultimo capitolo di una serie di problemi che hanno travolto via Arenula negli ultimi anni. Ecco cosa è successo.
Quello che devi sapere
Delmastro e il caso Caroccia
Il terremoto che ha travolto via Arenula, con le dimissioni sia di Delmastro che di Bartolozzi, non nasce oggi e la sconfitta del governo al referendum sulla riforma della Giustizia è stato l’ultimo atto di una situazione già molto complicata.
Per Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia, l'ultimo guaio giudiziario è quello della vicenda legata a presunti affari con la famiglia Caroccia, ritenuta vicina al clan di stampo camorristico dei Senese. Il caso della società Le 5 Forchette, una srl di cui il sottosegretario ha detenuto quote azionarie, è finito sotto la lente dei pm di piazzale Clodio che hanno avviato un’indagine per riciclaggio e intestazione fittizia a carico di Mauro Caroccia, attualmente detenuto in carcere per scontare una condanna a 4 anni, e della figlia 19enne che compare come azionista della società proprietaria del ristorante romano Bisteccheria d'Italia. Al momento Delmastro è toccato solo dall'attività della Dda, che ha affidato alla Guardia di Finanza una delega che ha come primo obiettivo accertare la natura del denaro utilizzato dai Caroccia per la società e il modo in cui sono entrati in contatto con Delmastro - che avrebbe frequentato il locale fino al gennaio scorso - siglando l'accordo davanti ad un notaio di Biella.
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Delmastro e il caso Cospito
Ma Delmastro è atteso anche in Corte d'Appello, il 22 aprile, per il processo che lo vede imputato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. In primo grado è stato condannato a 8 mesi. Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal vicepresidente del Copasir e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, nel febbraio del 2023. Il collega di partito di Delmastro riferì alla Camera il contenuto di conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari, tra Cospito e detenuti di Camorra e 'Ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto proprio da Delmastro che, da sottosegretario, aveva la delega al Dap.
Delmastro e il caso dello sparo a Capodanno
Ma c’è anche un terzo caso controverso che ha coinvolto sempre l'ex sottosegretario, ed è quello del colpo di pistola esploso durante una festa di Capodanno nel 2024 costato una condanna a 1 anno e 3 mesi per il parlamentare Emanuele Pozzolo, poi espulso dal FdI e ora con Vannacci.
La notte di quel Capodanno, durante una festa nei locali della Pro loco a Rosazza (Biella), da una pistola intestata proprio a Pozzo, partì un colpo che ferì il genero di un uomo della scorta di Delmastro.
Bartolozzi e il caso Almasri
Se invece si guarda a Giusi Bartolozzi - soprannominata "la zarina" - la vicenda che più la riguarda è quella del generale Almasri, il militare libico accusato di torture, prima arrestato in Italia e poi rimpatriato da un aereo dei servizi segreti italiani. Il Parlamento ha fermato l'indagine del Tribunale dei ministri dei confronti del sottosegretario Mantovano e dei ministri Nordio e Piantedosi. Ma ora la procura di Roma sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio per l'ormai ex capa di gabinetto, accusata di false informazioni ai pm. La sua versione dei fatti è stata definita dai giudici del Tribunale dei ministri come "inattendibile" e "mendace".
Bartolozzi e le affermazioni controverse sui magistrati
L'ex braccio destro del ministro Nordio, nelle ultime settimane, è stata anche al centro delle polemiche per alcune affermazioni fatte in campagna elettorale. Nel corso di un dibattito televisivo, aveva invitato a votare sì per "togliere di mezzo la magistratura" che, a suo dire, è come "un plotone di esecuzione". Parole che avevano scatenato l'opposizione nel chiedere le dimissioni della dirigente.
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