Governo, lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica dimissioni Santanchè. LIVE
L'esecutivo fa i conti con la vittoria a valanga del No nel referendum sulla riforma della giustizia. Lasciano il sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto della Giustizia Bartolozzi. Ma la premier in una nota chiede le dimissioni anche della titolare del Turismo. Pd e Italia Viva annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia alla ministra. L'opposizione intanto pensa alle primarie. In campo Conte e Schlein, disponibile a correre il centrista Ruffini. La sindaca di Genova Salis si sfila
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L'esecutivo fa i conti con la vittoria a valanga del No alla riforma della giustizia. Lasciano il sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto della Giustizia Bartolozzi. Ma la premier in una nota chiede le dimissioni anche della titolare del Turismo. Pd e Italia Viva annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia alla ministra. L'opposizione intanto pensa alle primarie. In campo Conte e Schlein, disponibile a correre il centrista Ruffini. La sindaca di Genova Salis si sfila.
Gli approfondimenti:
- Daniela Santanchè, storia della ministra del Turismo a rischio dimissioni
- Dimissioni Delmastro-Bartolozzi, tutte le reazioni politiche
- Lo speciale sul Referendum sulla giustizia
Renzi: "Meloni non è credibile, non riesce a farsi ascoltare da Santanchè"
"Meloni sì è svegliata all'improvviso e ora chiede le dimissioni di molti Fratelli d'Italia. Ma come può essere credibile una premier che vorrebbe parlare al mondo se non riesce a farsi ascoltare nemmeno da Santanchè o da La Russa? Quando si perde un referendum costituzionale in questo modo, la botta si sente. E giorno dopo giorno la ferita cresce. Non finisce qui, credetemi". Lo scrive sui social il presidente di Iv, Matteo Renzi.
Meloni: "Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi"
La presidente del Consiglio, in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha espresso "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia e del capo di gabinetto di rimettere gli incarichi finora ricoperti". La premier "auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo"
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Governo Meloni, lasciano Delmastro e Bartolozzi
Passo indietro del sottosegretario alla Giustizia, da giorni nella bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Dopo un colloquio con Nordio si dimette anche il capo di gabinetto del ministero, Giusi Bartolozzi, che era stata criticata per alcune frasi sulla magistratura. La premier "auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè".
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Delmastro si dimette: "Ma non ho fatto nulla di scorretto"
All'indomani del referendum, il sottosegretario si è dimesso con una nota, dopo aver incontrato il ministro Nordio. Ha consegnato le sue dimissioni anche la capo di gabinetto del ministero Bartolozzi