L'esecutivo fa i conti con la vittoria a valanga del No nel referendum sulla riforma della giustizia. Lasciano il sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto della Giustizia Bartolozzi. Ma la premier in una nota chiede le dimissioni anche della titolare del Turismo. Pd e Italia Viva annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia alla ministra. L'opposizione intanto pensa alle primarie. In campo Conte e Schlein, disponibile a correre il centrista Ruffini. La sindaca di Genova Salis si sfila