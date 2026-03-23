"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia", ha detto la presidente del Consiglio

È arrivato con videomessaggio sui social il commento della premier Giorgia Meloni all'esito del referendum sulla giustizia. "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini, e i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione", ha detto la presidente del Consiglio (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG REFERENDUM).