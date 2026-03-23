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Referendum, Meloni: "Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti". VIDEO

Politica

"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia", ha detto la presidente del Consiglio

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È  arrivato con videomessaggio sui social il commento della premier Giorgia Meloni all'esito del referendum sulla giustizia. "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini, e i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione", ha detto la presidente del Consiglio (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG REFERENDUM).

"Occasione persa"

"Resta chiaramente il rammarico per una occasione persa di modernizzare l'Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo", ha aggiunto la premier. 

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