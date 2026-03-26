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Santanchè lascia: "Obbedisco e pago anche per gli altri". LIVE

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La resistenza non dura neanche 24 ore. Dopo il pressing e un tentativo di non cedere, Daniela Santanchè molla nel giorno più nero della sua carriera politica. Abbandona il ministero del Turismo obbedendo, ma non tacendo, all'invito della premier Meloni: 'Cara Giorgia lascio, il mio certificato penale è immacolato ma sono abituata a pagare i conti anche quelli degli altri, non volevo essere un capro espiatorio'. Nella serata arriva il sostegno di La Russa. Le teste cadute sono tre, Bartolozzi e Delmastro

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La resistenza non dura neanche 24 ore. Dopo il pressing e un tentativo di non cedere, Daniela Santanchè molla nel giorno più nero della sua carriera politica. Abbandona il ministero del Turismo obbedendo, ma non tacendo, all'invito della premier Meloni: 'Cara Giorgia lascio, il mio certificato penale è immacolato ma sono abituata a pagare i conti anche quelli degli altri, non volevo essere un capro espiatorio'. Nella serata di ieri arriva il sostegno di Ignazio La Russa che esprime 'vicinanza' a Santanché, le cui dimissioni sono un 'gesto non dovuto'. Le teste cadute dopo la sconfitta al referendum sono dunque tre, dopo quelle del  sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto della Giustizia Bartolozzi. Insistente si era fatta la pressione della maggioranza. Dal centrosinistra gli strali sono soprattutto per la premier, invitata a riferire in aula, tacciata dalla segretaria dem Schlein 'di debolezza, sintomo di una crisi politica profonda'. Resta in carica il ministro Nordio, forte 'della fiducia del governo'.

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Il compagno di Santanchè: "Ha fatto bene a dimettersi, abbiamo tanti progetti"

"Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la  Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo  indietro col cuore in mano". Così Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena,  imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela  Santanchè, commenta in un’intervista a 'Repubblica' l’addio della  senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie:  "ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute". Kunz  racconta di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no,  già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine  a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". Santanchè,  spiega, inizialmente aveva provato a resistere: "Ha resistito solo per  dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la  vittoria del No, come gli altri due". Il  riferimento è alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro.  Su quest’ultimo Kunz osserva: "Beh, Delmastro è uomo stimabilissimo,  però le sue vicende hanno avuto un timing tremendo sul Sì, sono state un  deterrente pazzesco. La Daniela invece ha un rapporto ottimo con la  magistratura, le sue dimissioni non hanno le stesse motivazioni". Quanto  ai tempi dell’uscita di scena, Kunz riconosce: "Vero. Però Giorgia è  stata brava e coraggiosa a darle fiducia, l’ha resa la donna più felice  al mondo, il passo indietro Daniela glielo doveva, anche se lo ha deciso  a malincuore, ci teneva a restare". La decisione, aggiunge, è maturata  dopo un confronto diretto: "Si sono anche parlate per telefono". Nessun  sentimento di abbandono verso la leader di FdI: "No. Dentro Fratelli  d’Italia ci sono tante sfaccettature, non solo Giorgia. Sembrerebbe che a  spingere per le dimissioni siano stati altri". E sullo stato d’animo  della senatrice: "Non è certo di buonumore. Più triste. Si è arrabbiata  solo per come è andato il referendum". Ieri  sera, dopo le dimissioni, racconta Kunz, Santanchè è rientrata a Marina  di Pietrasanta, dove ad attenderla c'erano "le rose rosse" del  fidanzato e una cena fuori anche con il figlio Lorenzo. "Vogliamo farle  sentire tutto il nostro amore". E anticipa anche cosa le dirà: "Che il  suo valore non dipende dal suo incarico. Che è stata bravissima. Che  siamo felici e fortunati perché abbiamo la salute. E che comunque rimane  una senatrice e ci aspettano tanti progetti da realizzare insieme, il  28 maggio per esempio apriamo il lido Tala Beach".

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