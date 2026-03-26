Santanchè lascia: "Obbedisco e pago anche per gli altri". LIVE

La resistenza non dura neanche 24 ore. Dopo il pressing e un tentativo di non cedere, Daniela Santanchè molla nel giorno più nero della sua carriera politica. Abbandona il ministero del Turismo obbedendo, ma non tacendo, all'invito della premier Meloni: 'Cara Giorgia lascio, il mio certificato penale è immacolato ma sono abituata a pagare i conti anche quelli degli altri, non volevo essere un capro espiatorio'. Nella serata arriva il sostegno di La Russa. Le teste cadute sono tre, Bartolozzi e Delmastro
in evidenza
La resistenza non dura neanche 24 ore. Dopo il pressing e un tentativo di non cedere, Daniela Santanchè molla nel giorno più nero della sua carriera politica. Abbandona il ministero del Turismo obbedendo, ma non tacendo, all'invito della premier Meloni: 'Cara Giorgia lascio, il mio certificato penale è immacolato ma sono abituata a pagare i conti anche quelli degli altri, non volevo essere un capro espiatorio'. Nella serata di ieri arriva il sostegno di Ignazio La Russa che esprime 'vicinanza' a Santanché, le cui dimissioni sono un 'gesto non dovuto'. Le teste cadute dopo la sconfitta al referendum sono dunque tre, dopo quelle del sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto della Giustizia Bartolozzi. Insistente si era fatta la pressione della maggioranza. Dal centrosinistra gli strali sono soprattutto per la premier, invitata a riferire in aula, tacciata dalla segretaria dem Schlein 'di debolezza, sintomo di una crisi politica profonda'. Resta in carica il ministro Nordio, forte 'della fiducia del governo'.
Gli approfondimenti:
- Daniela Santanchè si dimette, applauso delle opposizioni alla Camera. Le reazioni
- Daniela Santanchè, storia della ministra del Turismo
- Dimissioni Delmastro-Bartolozzi, tutte le reazioni politiche
- Lo speciale sul Referendum sulla giustizia
- Legge elettorale, l'iter per la riforma inizierà martedì
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Il compagno di Santanchè: "Ha fatto bene a dimettersi, abbiamo tanti progetti"
"Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano". Così Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un’intervista a 'Repubblica' l’addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie: "ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute". Kunz racconta di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". Santanchè, spiega, inizialmente aveva provato a resistere: "Ha resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due". Il riferimento è alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro. Su quest’ultimo Kunz osserva: "Beh, Delmastro è uomo stimabilissimo, però le sue vicende hanno avuto un timing tremendo sul Sì, sono state un deterrente pazzesco. La Daniela invece ha un rapporto ottimo con la magistratura, le sue dimissioni non hanno le stesse motivazioni". Quanto ai tempi dell’uscita di scena, Kunz riconosce: "Vero. Però Giorgia è stata brava e coraggiosa a darle fiducia, l’ha resa la donna più felice al mondo, il passo indietro Daniela glielo doveva, anche se lo ha deciso a malincuore, ci teneva a restare". La decisione, aggiunge, è maturata dopo un confronto diretto: "Si sono anche parlate per telefono". Nessun sentimento di abbandono verso la leader di FdI: "No. Dentro Fratelli d’Italia ci sono tante sfaccettature, non solo Giorgia. Sembrerebbe che a spingere per le dimissioni siano stati altri". E sullo stato d’animo della senatrice: "Non è certo di buonumore. Più triste. Si è arrabbiata solo per come è andato il referendum". Ieri sera, dopo le dimissioni, racconta Kunz, Santanchè è rientrata a Marina di Pietrasanta, dove ad attenderla c'erano "le rose rosse" del fidanzato e una cena fuori anche con il figlio Lorenzo. "Vogliamo farle sentire tutto il nostro amore". E anticipa anche cosa le dirà: "Che il suo valore non dipende dal suo incarico. Che è stata bravissima. Che siamo felici e fortunati perché abbiamo la salute. E che comunque rimane una senatrice e ci aspettano tanti progetti da realizzare insieme, il 28 maggio per esempio apriamo il lido Tala Beach".
Le dimissioni di Daniela Santanchè sulle prime pagine
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 marzo: la rassegna stampaVai al contenuto
Schlein: "Santanché si è dimessa, comunque sempre troppo tardi"
"Anche Daniela Santanchè si è dimessa, comunque sempre troppo tardi". È quanto si legge in un post sui social pubblicato dal Pd e dalla segretaria dem Elly Schlein.