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Gasparri verso le dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato

Politica
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Secondo quanto emerso, verranno formalizzate nel pomeriggio. Per prendere il suo posto la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa

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Continuano le fibrillazioni nei partiti della maggioranza di governo dopo l'esito del referendum sulla giustizia (SEGI IL LIVEBLOG). In giornata, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari di Forza Italia, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio, verso le 16:30, è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole, la senatrice Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa. Tutto è nato da una lettera firmata da 14 senatori azzurri (sui 20 complessivi del gruppo) in cui, in sintesi, si afferma che per l'unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama. Tra i firmatari ci sono anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati.. "Non ho nulla da dichiarare", ha risposto Gasparri, interpellato al riguardo. 

 

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