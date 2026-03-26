Stefania Craxi, chi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di GasparriPolitica
Figlia dello storico leader del Partito socialista italiano ed ex presidente del Consiglio, Bettino Craxi, la senatrice sostituirà Maurizio Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato. Deputata dal 2006 al 2013, ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretaria di Stato agli affari esteri dal 2008 al 2011 durante il governo Berlusconi IV
Dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, a ricoprire il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato sarà Stefania Craxi. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e segretario nazionale di FI, Antonio Tajani. Figlia dello storico leader del Partito socialista italiano ed ex presidente del Consiglio, Bettino Craxi, la senatrice di FI è stata deputata dal 2006 al 2013 e sottosegretaria di Stato agli affari esteri dal 2008 al 2011 durante il governo Berlusconi IV.
Chi è Stefania Craxi
Nata a Milano il 25 ottobre 1960, Stefania Craxi ha esordito in televisione ricoprendo il ruolo di segretaria di produzione per il programma “W le donne” e per “Miss Italia”. Nel 1986 ha fondato la Italiana Produzioni Audiovisive, successivamente ridenominata Aran e poi Endemol. Dopo la morte del padre avvenuta il 19 gennaio del 2000, Craxi lascia la carriera televisiva per dedicarsi alla Fondazione Craxi, da lei creata con l'obiettivo di ricordare e omaggiare la figura del padre e leader socialista.
La carriera politica
Deputata dal 2006 al 2013 per Forza Italia, Craxi è stata eletta senatrice con gli azzurri alle elezioni politiche del 2018. Nel 2008 viene anche nominata sottosegretario di Stato agli affari esteri con la nascita del governo Berlusconi IV: un incarico che ricoprirà fino al novembre 2011. Nel dicembre 2019 è stata una dei 64 firmatari, di cui 41 di Forza Italia, per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Il 18 maggio 2022, è stata poi nominata presidente della commissione Esteri al Senato, in sostituzione del pentastellato Vito Petrocelli.
Le dimissioni di Gasparri
Ad annunciare invece le dimissioni di Maurizio Gasparri è stato lo stesso capogruppo di FI al Senato. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico”, ha annunciato. “Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro", ha aggiunto Gasparri.