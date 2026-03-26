Dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, a ricoprire il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato sarà Stefania Craxi. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e segretario nazionale di FI, Antonio Tajani. Figlia dello storico leader del Partito socialista italiano ed ex presidente del Consiglio, Bettino Craxi, la senatrice di FI è stata deputata dal 2006 al 2013 e sottosegretaria di Stato agli affari esteri dal 2008 al 2011 durante il governo Berlusconi IV.

Chi è Stefania Craxi

Nata a Milano il 25 ottobre 1960, Stefania Craxi ha esordito in televisione ricoprendo il ruolo di segretaria di produzione per il programma “W le donne” e per “Miss Italia”. Nel 1986 ha fondato la Italiana Produzioni Audiovisive, successivamente ridenominata Aran e poi Endemol. Dopo la morte del padre avvenuta il 19 gennaio del 2000, Craxi lascia la carriera televisiva per dedicarsi alla Fondazione Craxi, da lei creata con l'obiettivo di ricordare e omaggiare la figura del padre e leader socialista.

La carriera politica

Deputata dal 2006 al 2013 per Forza Italia, Craxi è stata eletta senatrice con gli azzurri alle elezioni politiche del 2018. Nel 2008 viene anche nominata sottosegretario di Stato agli affari esteri con la nascita del governo Berlusconi IV: un incarico che ricoprirà fino al novembre 2011. Nel dicembre 2019 è stata una dei 64 firmatari, di cui 41 di Forza Italia, per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Il 18 maggio 2022, è stata poi nominata presidente della commissione Esteri al Senato, in sostituzione del pentastellato Vito Petrocelli.

Le dimissioni di Gasparri

Ad annunciare invece le dimissioni di Maurizio Gasparri è stato lo stesso capogruppo di FI al Senato. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico”, ha annunciato. “Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro", ha aggiunto Gasparri.