Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 marzo: la rassegna stampa

A monopolizzare le aperture dei quotidiani, in edicola oggi, le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo, confermate in una lettera inviata a Giorgia Meloni. Spazio anche per gli sviluppi della guerra tra Iran e Usa, per il caso choc di un 13enne che, a Bergamo, ha accoltellato in classe una professoressa e per le sentenze contro Meta e Google. Per lo sport, l'attesa per le qualificazioni ai Mondiali di calcio con l'Italia di Gattuso che sfida l'Irlanda del Nord