Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 marzo: la rassegna stampa

A monopolizzare le aperture dei quotidiani, in edicola oggi, le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo, confermate in una lettera inviata a Giorgia Meloni. Spazio anche per gli sviluppi della guerra tra Iran e Usa, per il caso choc di un 13enne che, a Bergamo, ha accoltellato in classe una professoressa e per le sentenze contro Meta e Google. Per lo sport, l'attesa per le qualificazioni ai Mondiali di calcio con l'Italia di Gattuso che sfida l'Irlanda del Nord
- La politica in primo piano: "Santanchè cede a Meloni". Dopo Delmastro e Bartolozzi, lascia la ministra del Turismo: "Cara Giorgia, obbedisco. Abituata a pagare i miei conti e anche quelli degli altri": questo l'annuncio in una lettera alla premier. Cronaca, Bergamo: "A 13 anni accoltella la prof, il video in diretta sui social". Guerra nel Golf: "No al piano di Trump, il muro dell'Iran". Le sentenze: "Dipendenza dai social, per Meta e Google una maxi condanna". Calcio: "Sul Mondiale dell'Italia l'ostacolo Irlanda del Nord".
- Ancora lo scossone nel governo in apertura: "Santanchè, addio al veleno". La "resistenza della ministra dura meno di un giorno", lascia con una lettera "polemica" a Meloni: "Pago i conti, anche quelli degli altri". Le opposizioni: "Dimissioni tardive". Bergamo, il caso: "A 13 anni accoltella la professoressa, l'agguato a scuola in diretta social". Medio Oriente: "Iran, le condizioni della guerra". Trump: "Intesa o sarà l'inferno". Calcio: "Mondiali, primo round per l'Italia di Gattuso".
- "Santanchè, via con rabbia", titola in apertura il quotidiano torinese. La ministra a Meloni: "Obbedisco, pago colpe non mie". Telefonata premier - Marina Berlusconi. Le opposizioni: "Dimissioni sempre troppo in ritardo". Bergamo: "A 13 anni accoltella la professoressa e filma col cellulare l'agguato in classe". Guerra in Medio Oriente, focus sulla "agonia del Libano". Meta, stangata dei giudici americani: "Minori prede sessuali"
- Lo tsunami post referendum in primo piano: "Santanchè lascia". La titolare del Turismo "prova a resistere", poi dice: "Obbedisco, pago sempre i conti anche degli altri". La premier "terrà la delega". Nordio: "Io non mi dimetto". Bergamo: "Aggressione choc a scuola, a 13 anni ferisce gravemente la professoressa". Playoff Mondiali, la Nord Irlanda da battare: "Italia, niente scherzi". Medio Oriente: "L'Iran respinge il piano Usa e detta 5 condizioni. Ma le Borse fiutano l'intesa".
- "Non più Santa", è il gioco di parole nel titolo d'apertura. Santanchè "si arrende, Meloni tentata dal voto". La ministra "imputata resiste per ore, poi strappa la promessa della ricandidatura con FdI e si dimette". Il legale: "Miriam Caroccia non sapeva che Delmastro avesse venduto". Cronaca: "Tredicenne accoltella l'insegnante e si fa un video". Prove di fine guerra: "Fra Trump e l'Iran piano in 5 punti. Ma Bibi è contro". Calcio, qualificazioni Mondiali: "Italia-Irlanda contro la terza eliminazione".
- Calcio, playoff: l'Italia si gioca i Mondiali. "Fateli sognare". A Bergamo (20.45) "per battere l'Irlanda del Nord, martedì Galles o Bosnia. Una generazione non ha mai visto gli azzurri in Coppa del Mondo". In campo "Kean e Retegui coppia gol, già scelti anche i rigoristi". Inter, scossa mercato: "Il Barcellona vuole Bastoni".
- Mondiali, playoff Italia: "Fatelo per noi". Alle 20.45, a Bergamo, c'è l'Irlanda del Nord, "intere generazioni non hanno mai visto gli azzurri al Mondiale: manchiamo dal 2014". Le parole del ct Gattuso: "Ho il Paese sulle spalle". Dopo due "clamorosi fallimenti, il terzo non sarebbe accettabile". In campo Kean in coppia con Retegui, difesa a tre con Mancini, Bastoni e Calafiori. Se "andiamo in finale", martedì o il Galles o la Bosnia.
- "Siete l'Italia!". Oggi a Bergamo semifinale dei plyoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord: "non possiamo fallire". Tutti con gli azzurri "chiamati a far valere la loro superiorità contro i britannici". Il ct Gattuso: "Sento il Paese sulle mie spalle, da 7 mesi la gente mi ferme e mi dice 'portaci al Mondiale'". Formazione: Bastoni recupera, Politano in vantaggio su Palestra. "Se vinciamo, ci giochiamo l'America con Galles o Bosnia".
- La "rivoluzione di Giorgia" in apertura: "Santanchè lascia, Meloni raddoppia". Dimissioni via lettera: "Obbedisco ma sono immacolata". Adesso "parte la fase due dell'esecutivo". Intervista a Gratteri: "Il governo vada avanti, no alle esultanze dei pm". Economia e guerra: "Confindustria lancia l'allarme recessione, la Bce lo ignora". Cronaca, Bergamo: "Tredicenne accoltella la prof e si riprende con il cellulare".
- Le dimissioni di Santanchè in primo piano: "E' finita la guerra Santa". L'ormai ex ministra: "Lascio per il partito, ma il mio certificato penale è immacolato". La Russa: "Gesto non dovuto". E, in Piemonte, "molla Chiorino". Gli effetti della guerra: "Il piano salva-Italia di Giorgia sull'energia". La Corte dei Conti: "Gualtieri nei guai, terreni strapagati per l'inceneritore". Bergamo: "A 13 anni accoltella la prof, forse aveva in casa esplosivi".
- Le previsioni di Csc in primo piano: "Pil a 0,5%, pesano energia e guerra". Orsini: "Servono misure forti per le imprese e responsabilità politica condivisa in Italia e Ue". Lotta all'evasione: "Al Fisco 36,2 miliardi". Usa, Meta e Google "condannate in California, pericolo social". Medio Oriente: "Teheran respinge il piano Usa e detta 5 condizioni per la tregua". Governo Meloni: "Santanchè si è dimessa".
- Santanchè, "orgoglio e pregiudizio". Focus sulle dimissioni dell'ex ministra tra "resistenza, trattativa e telefonate" con Meloni "che friggeva". Economia e politica: "Defibrillatori che servono all'Italia, dal ministero dello Sviluppo serve una spinta all'altezza delle necessità". Medio Oriente: "I rischi del patto con gli ayatollah". Trump "offre al regime la via di fuga dalla guerra" ma "a Teheran non basta e punta su Vance, il ventre molle".
- "Oggi a me", è il titolo d'apertura. Dopo 24 ore "di duello cede anche Santanchè". Ma la sua lettera d'addio al governo è "un atto di accusa a Meloni". Così l'ex ministra del Turismo: "Sono abituata a pagare conti di altri". Medio Oriente: "Trump chiede la resa, l'Iran rilancia". Suicidio assistito: "Libera è morta con l'aiuto del Cnr".
- Politica: "Santanchè lascia e sfida Meloni". L'ex ministra si dimetta e scrive una lettera alla premier: "Pago i conti di altri, io innocente". E rivendica "di essere immacolata" e attacca Nordio & Co: Io capro espiatorio della sconfitta al referendum". Medio Oriente: "Rebus sulla guerra, l'Iran irride Trump". L'editoriale: "L'8 settembre della premier, la leader che epura sè stessa".
- "Obbedisco" è il titolo che campeggia in apertura. Daniela Santanchè "si dimette dopo il gelo con Meloni" e scrive: "Abituata a pagare i miei conti, spesso anche quelli degli altri. Intervista a Marattin: "Libdem al centro ma non si escludono intese". La crisi in Iran: "Teheran respinge la pace Usa ma apre Hormuz (a pagamento)". Esteri: "Droni si schiantano in Europa (che chiude le porte in faccia a Kiev". Il commento: "Assassinio di giustizia e verità in un'Italia irriformabile".
- Politica, Santanchè "cede a Meloni" ma accusa: "Pago per altri". La ministra, dopo 24 ore in trincea, "accoglie la richiesta della premier" e scrive: "Obbedisco". Opposizioni all'attacco: "Dimissioni tardive". Cronaca: "A 13 anni accoltella la prof e pubblica il video in diretta". Medio Oriente: "L'Iran respinge il piano di pace e detta agli Usa le sue condizioni". Calcio: "L'Italia si gioca i Mondiali".