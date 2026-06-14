Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bimba di 7 anni ha malore in mare, muore nell'Agrigentino

Cronaca

La piccola era originaria di Ravanusa e si trovava al mare in località Marianello a Licata. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118, è deceduta sulla spiaggia per un improvviso arresto cardiaco

ascolta articolo

Ha un malore mentre è in acqua al mare e muore poco dopo. La vittima è una bimba di 7 anni, originaria di Ravanusa (Agrigento), morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava al mare in località Marianello a Licata. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118, per la bambina non c'è stato nulla da fare

Le possibili cause

La causa della morte sembra essere un improvviso arresto cardiaco. La bambina aveva già dei problemi di salute. Quando i sanitari dell'elisoccorso del 118 sono arrivati sulla banchina non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La salma è rimasta a Licata dove è stata già trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso.

"Ho appena saputo della tragedia - ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo - . Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia". 

Cronaca: Ultime notizie

Bus arriva “lungo” alla fermata, stacca a morsi orecchio autista

Cronaca

Il conducente è stato soccorso dal 118, l'aggressore è fuggito. “Rappresenta un'offesa profonda a...

Salerno, 17enne in coma da 18 mesi bocciata a scuola: "troppe assenze"

Cronaca

E' accaduto ad una minorenne di Battipaglia. Il padre chiede l'annullamento dello scrutinio...

Meteo, arriva il caldo intenso e tornano le notti tropicali. Ecco dove

Cronaca

 Week end con un clima decisamente caldo: oggi si prevedono picchi di 34°C al Centro-Nord....

Roberto Pietro Guerrino, chi era l'interprete ucciso in casa a Milano

Cronaca

Interprete di conferenza internazionale, nel suo curriculum aveva scritto di aver lavorato più...

Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Cronaca

L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, ha...

Cronaca: i più letti