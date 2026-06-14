Una ragazza del 2001 e un ragazzo del 2000 sono morti dopo essere precipitati dal Sojo d’Uderle. Stavano scalando lo “Spigolo Boschetti-Zaltron”. A dare l’allarme è stata una cordata che ha assistito all’incidente

Incidente mortale oggi sul Pasubio, in Veneto, dove due giovani alpinisti vicentini, una ragazza del 2001 e un ragazzo del 2000, sono morti dopo essere precipitati dal Sojo d’Uderle. Stavano scalando lo “Spigolo Boschetti-Zaltron” quando sono precipitati per oltre cento metri.

L’allarme lanciato da un’altra cordata

A dare l’allarme è stata una cordata che ha assistito all’incidente. Intorno alle 11.40 è stato attivato il Soccorso Alpino di Schio, arrivato alla base della parete insieme al tecnico di elisoccorso e al medico dell’elicottero giunto da Trento. Constatato il decesso, l’eliambulanza non ha potuto provvedere al recupero a causa della nebbia. Le salme sono state imbarellate e trasportate dai soccorritori fino alla strada.